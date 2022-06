De ce este obligatorie și cum se face verificarea unui cont la cazino online

Cazinourile online au urcat constant în topul destinațiilor pentru distracția pe internet. La acest trend au contribuit din plin reputația operatorilor, dar mai ales mediul sigur și stabil în care aceștia își oferă produsele și serviciile.

Colaborarea dintre autorități și jucătorii implicați în industria de gambling a dus la proiectarea unor instrumente prin care să fie implementate măsuri de Joc Responsabil, să fie garantată siguranța datelor jucătorilor, a tranzacțiilor financiare și a informațiilor și să se prevină tentativele de fraude online. Un astfel de instrument este procesul de verificare a identității jucătorilor, obligatoriu prin lege.

Ce este procesul de verificare a contului (KYC)?

Pentru a putea juca într-un cazino online este necesar să îți deschizi un cont. Acesta este un proces simplu, care, în general, durează 2 sau 3 minute. În deplină siguranță, garantată de utilizarea celor mai noi tehnologii de criptare a informațiilor, trebuie să furnizezi cazinoului informații personale (nume, prenume, data nașterii, CNP, adresă, etc).

Conform articolului 129, alineatul 5, din Decizia ONJN nr. 111 din 24 februarie 2016, cazinourile online sunt obligate să efectueze verificarea acestor informații în decurs de 30 de zile de la înregistrarea contului.

Procesul KYC (acronimul pentru Know Your Coustomer – Cunoaște-ți Clientul) este utilizat pentru a verifica dacă un client este cine pretinde că este, dacă are vârsta legală pentru a participa la jocuri de noroc sau dacă deține conturi multiple. Utilitatea lui este extinsă în prevenirea tentativelor de fraudă și în identificarea comportamentului cu risc de adicție.

Este indicat ca acest proces să fie inițiat de jucători imediat după deschiderea contului. Ei pot utiliza contul înainte de finalizarea procesului, dar cu unele restricționări vizând sumele tranzacționate sau bonusurile disponibile. În cazul în care un cont nu este verificat în termenul legal de 30 de zile, este închis, iar sumele disponibile la momentul respectiv vor fi indisponibilizate și virate la bugetul de stat.

Cum se realizează procesul de verificare a identității jucătorului

Procesul KYC (denumit în unele cazuri Enhanced Due Diligence) presupune ca jucătorul să transmită unele documente către cazinoul online unde și-a deschis cont. Aceste informații pot fi verificate de un departament special din cadrul cazinoului online sau pot fi transmise către o organizație independentă, autorizată în acest sens.

Verificarea identității jucătorului este inițiată de jucător, dar cazinoul are obligația de a-i aminti periodic că este necesar acest lucru. Acesta nu este un proces standardizat la nivelul țării. Cazinourile online vizează cu precădere validarea identității, dar, în unele cazuri, pot solicita și documente pentru verificarea adresei și a modalităților de plată.

Pentru verificarea identității trebuie transmis unul dintre următoarele documente: carte de identitate, pașaport sau permis de conducere, în timp ce, pentru o verificare aprofundată, pot fi solicitate o factură de utilități (internet, gaze, curent, apă) sau un extras de cont bancar în care să fie vizibilă adresa.

În cazul în care sunt rulate sume mai mari, cazinourile online sunt autorizate să solicite copii față/verso după cardul de debit sau credit utilizat pentru tranzacții sau chiar documente care să certifice sursa veniturilor.

De la un operator la altul, finalizarea procesului de verificare a identității durează mai mult sau mai puțin. De exemplu, la NetBet, primul cazino online licențiat în România, verificarea identității nu durează, de regulă, mai mult de o oră și se solicită doar CI plus dovadă a adresei trecute la înregistrarea contului. Este un aspect apreciat de clienți, alături de reputație, oferte și impresionanta colecție de sloturi online NetBet cu peste 1200 de titluri.

Cât de sigur este procesul KYC pentru jucători

Mulți jucători își fac griji pentru siguranța datelor furnizate cazinourilor online. Reglementările din domeniu permit accesul la aceste date doar organizațiilor autorizate de instituțiile cu atribuții în acest sens. Ele trebuie să dețină permisiunea de a utiliza date cu caracter personal și să aplice politicile GDPR.

Pentru a preveni accesul unor persoane din exterior la datele personale și tranzacțiile financiare efectuate, cazinourile utilizează Secure Sockets Layer (SSL). Toate informațiile sunt stocate prin intermediul unor tehnologii performante de criptare, accesul la acestea fiind limitat doar pentru personalul autorizat.

Pur și simplu, jucătorul trebuie să fie atent doar la calitatea copiilor transmise (formatul acceptat de operator, marginile vizibile, claritate, cardul să fie semnat, etc) pentru că de siguranța informațiilor se ocupă operatorul.