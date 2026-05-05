De ce tot mai mulți bucătari amatori redescoperă gătitul sub presiune

Există un aparat de bucătărie care a supraviețuit deceniilor, tendințelor culinare și invaziei gadgeturilor smart și care continuă să-și câștige locul pe aragaz.

Oalele sub presiune sunt, fără îndoială, unul dintre cele mai subestimate instrumente din dotarea unei bucătării moderne.

Nu pentru că ar fi secrete sau greu de găsit, ci pentru că mulți oameni le privesc cu o oarecare neîncredere, moștenită din poveștile bunicilor despre capace care „zburau”.

Cum funcționează, pe scurt

Principiul este simplu: aburul creat în interiorul recipientului ermetic crește presiunea și, implicit, temperatura lichidului. Apa fierbe în mod normal la 100°C, dar în interiorul unei oale sub presiune poate ajunge la 120–130°C.

Rezultatul direct? Timpul de gătit scade cu 50–70% față de metodele clasice, iar alimentele rețin mai bine vitaminele și mineralele solubile în apă.

Un exemplu concret: o tocăniță de vită care necesită două ore pe aragaz obișnuit este gata în aproximativ 35–40 de minute la presiune.

Fasolea uscată, înmuiată în prealabil, fierbe complet în 20 de minute, față de o oră și jumătate în oala clasică.

Ce tipuri de oale sub presiune există pe piață

Înainte de a cumpăra, merită să știi că există două mari categorii:

– Oale sub presiune mecanice (pe aragaz) – funcționează pe orice sursă de căldură (gaz, inducție, vitroceramică) și nu necesită curent electric. Sunt mai robuste și au o durată de viață mai mare.

– Multicookere cu funcție de presiune – aparate electrice care combină gătitul sub presiune cu alte funcții: sotare, gătit lent, preparare iaurt sau orez. Sunt mai versatile, dar ocupă mai mult spațiu și depind de priză.

Alegerea depinde de stilul tău de gătit. Dacă preferi controlul direct al flăcării și gătești des pe aragaz, varianta mecanică este mai potrivită. Dacă vrei automatizare și programe prestabilite, multicookerul electric câștigă teren.

Oalele sub presiune și siguranța – mituri versus realitate

Una dintre cele mai frecvente îngrijorări este legată de siguranță. Modelele vechi, fabricate acum 30–40 de ani, aveau sisteme de supapă rudimentare.

Oalele sub presiune moderne au cel puțin două valve de siguranță și mecanisme de blocare a capacului cât timp există presiune în interior. Practic, este imposibil să deschizi capacul accidental.

Producători precum Fissler, WMF sau Tefal integrează sisteme cu trei niveluri de protecție.

Manualele de utilizare sunt clare în privința cantității maxime de lichid admise și a tipurilor de alimente care nu se gătesc sub presiune (de exemplu, pastele sau ovăzul expandat pot bloca supapele).

Ce poți găti efectiv în ele

Lista este mai lungă decât ai crede:

1. Ciorbe și supe – gata în 15–20 de minute, cu gust concentrat

2. Leguminoase (linte, năut, fasole) – fără înmuiere prealabilă obligatorie

3. Carne la înăbușit – fragedă, cu sosuri reduse natural

4. Orez, mămăligă sau cereale integrale

5. Deserturi precum budinci sau prăjituri la abur

Durabilitate și economie reală

Un aspect mai rar discutat este eficiența energetică. Timpul de gătit redus înseamnă consum mai mic de gaz sau curent.

Studiile producătorilor indică economii de până la 60% la energia consumată față de metodele convenționale – un argument relevant mai ales în contextul facturilor mari la utilități.

Dacă folosești oala sub presiune de trei-patru ori pe săptămână, amortizezi investiția în câteva luni, iar aparatul durează, în medie, 10–15 ani cu întreținere minimală (înlocuirea garniturilor o dată la doi ani).

Gătitul sub presiune nu este o modă trecătoare. Este o tehnică cu logică solidă în spate – rapidă, eficientă și, odată înțeleasă, surprinzător de simplă.