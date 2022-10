De la DEDEMAN, la Pavăl Holding! Ce sume amețitoare au ajuns să investească antreprenorii băcăuani în imobiliare, construcții, sau chiar transport fluvial și farmacii

După ce au reușit să facă din Dedeman cea mai mare companie din țară, frații Dragoș și Adrian Pavăl au început să își diversifice investițiile. Aceștia au început să își transfere deținerile în firme către Pavăl Holding, care a devenit un adevărat vehicul de investiții al antreprenorilor băcăuani.

Dragoș și Adrian Pavăl, „Frații Dedeman”

Investiții de sute de milioane de euro în sectorul imobiliar

Până acum, spre sectorul imobiliar au direcționat cele mai mari sume. Astfel, frații Pavăl au plătit circa 200 de milioane de euro pe complexul de birouri The Bridge, cea mai mare tranzacție din istoria pieței imobiliare românești, alte peste 120 de milioane de euro pe complexul The Office din Cluj-Napoca și 50 de milioane de euro pe complexul de birouri Dacia One din București.

De asemenea, urmează să parafeze cea mai mare tranzacție din istorie, cumpărând portofoliu de proprietăți deținut de investitorul imobiliar austriac CA Immo în România, o afacere de aproximativ 400 de milioane de euro.

În plus, frații Pavăl au încheiat un parteneriat cu omul de afaceri Ionuț Dumitrescu și firma acestuia, Element Industrial, prin care dezvoltă și vând parcuri industrial-logistice lângă orașe mari din țară.

Proprietarii Dedeman lucrează și la dezvoltarea unui proiect imobiliar mixt multianual, primul de acest fel pentru ei, amplasat pe malul râului Bistrița, la intrarea în cartierul Șerbănești din Bacău. Acesta va cuprinde blocuri de locuințe, hotel, birouri și centru comercial.

De asemenea, aceștia lucrează la consolidarea, restaurarea și refuncționalizarea casei negustorului Nicolae Hlebnikian din centrul Bucureștiului, cumpărată cu circa 5 milioane de euro, care va fi folosită ca sediu pentru companiile holdingului Pavăl.

Afaceri în cele mai nebănuite domenii

Frații Pavăl și-au extins investițiile și în construcții, prin achiziția Cemacon, în industrie (Alro), viticultură (Purcari Wineries), restructurare companii (ROCA Investments), pe piața colectării de deșeuri (Ecorep Group), a panourilor fotovoltaice (Simtel), în transport fluvial (Transport Trade Services) și farmacii (Farmacia Tei și Bebe Tei).

Frații Pavăl au mai cumpărat un teren de 64 de hectare, în comuna Ștefăneștii de Jos (județul Ilfov), de la compania spaniolă Martinsa Fadesa, una dintre cele mai mari suprafețe de teren destinat construcțiilor. Terenul ar putea fi utilizat pentru dezvoltări de depozite, potrivit surselor Profit.ro.

Dedeman a atins în 2021 o cifră de afaceri de puțin peste 10 miliarde lei, de la circa 9 miliarde lei în anul precedent, având un profit net de 1,6 miliarde lei (1,4 miliarde lei în 2020). Retailerul a ajuns în acel an la 11.948 angajați (de la 11.374 angajați în 2020). În același timp, Pavăl Holding, înființat în 2018, a ajuns la un profit de 1,24 miliarde de lei în 2021, în scădere față de 2020, cu doar 3 angajați.