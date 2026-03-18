De la locuință, la clădire de birouri. Ce ar urma să se construiască pe strada Milcov, pe un teren destinat unei străzi de legătură în Planul Urbanistic General

Un teren de pe str. Milcov de lângă benzinăria Lukoil, prevăzut în Planul Urbanistic General (PUG) pentru căi de circulație (drum), este propus pentru o clădire de birouri și servicii. Proiectul a trecut deja de prima etapă în Comisia tehnică de urbanism, astfel încât procedura de plan urbanistic zonal (PUZ) merge mai departe.

Potrivit avizului de oportunitate emis de Primăria Bacău, funcțiunea dominantă a zonei este în prezent căi de comunicație rutieră. Cu toate acestea, prin Planul Urbanistic Zonal (PUZ) se propune schimbarea destinației în zonă mixtă de servicii și comerț.

Beneficiara investiției este Stancu Roxana. Același nume apare și într-un plan de situație anexat unei hotărâri de Consiliu Local din 2021 în dreptul imobilului din str. Oituz în care își are sediul compania Branpis. Firma este cunoscută ca participantă la proceduri de achiziții publice derulate de Primăria Bacău.

De la locuință individuală, la clădire de birouri

Evoluția documentațiilor urbanistice pentru acest teren arată o schimbare semnificativă de viziune în decurs de aproximativ un an. În primăvara anului 2024, Primăria Bacău a emis un certificat de urbanism pentru construirea unei locuințe individuală și împrejmuire teren.

Un an mai târziu, în aprilie 2025, destinația se schimbă radical, proprietara solicitând un certificat pentru construirea unui imobil P+2 cu funcțiune mixtă (clinică, spațiu comercial, birouri). În vara anului 2025 apare un nou certificat, pentru împrejmuirea terenului. Conform extrasului de carte funciară, terenul a fost achiziționat încă din 2009.

PUZ pentru schimbarea funcțiunii din drum în zonă construită

Prin documentația actuală, se solicită elaborarea unui PUZ pentru un teren de aproximativ 900 mp, în vederea construirii unui imobil P+2E, cu indicatori urbanistici precum POT maxim 45% și CUT maxim 1,7, planul urbanistic vizând modificarea radicală a funcțiunii urbanistice a parcelei.

Schimbarea este una esențială: de la un teren rezervat, din punct de vedere urbanistic, infrastructurii rutiere, la o dezvoltare imobiliară privată. Legea urbanismului permite astfel de modificări prin PUZ, însă acestea trebuie fundamentate prin studii și avize, în special în ceea ce privește impactul asupra circulației planificate prin PUG, iar ulterior aprobate de Consiliul Local.

Aviz favorabil în Comisia de Urbanism

Documentația a fost analizată deja în Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (CTATU), care s-a întrunit în luna ianuarie și a acordat aviz favorabil pentru emiterea avizului de oportunitate.

Conform raportului, avizul a fost acordat cu recomandări privind retragerile față de limitele de proprietate, interdicția realizării de calcane pe latura nordică, stabilirea necesarului de parcaje și spații verzi.