De pe băncile Colegiului de Artă din Bacău, către propria academie de muzică din Iași

Pentru mulți artiști, drumul către succes începe cu un vis. Pentru Diana Sava, acest drum a început în cadrul Colegiul Național de Artă „George Apostu”, locul unde talentul, disciplina și pasiunea pentru muzică au prins contur și au devenit fundația unei cariere construite cu multă muncă și dedicare.

Originară din județul Bacău, artista și-a continuat formarea profesională în cadrul Universitãții Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, instituție pe care a absolvit-o și care i-a oferit oportunitatea de a-și dezvolta atât latura artistică, cât și cea pedagogică.

Astăzi, este fondatoarea propriei academii de muzică din Iași, un proiect construit din dorința de a oferi copiilor și tinerilor un spațiu în care talentul să fie descoperit, cultivat și încurajat. Activitatea sa profesională se împarte între două mari pasiuni: educația muzicală și scena artistică.

În calitate de profesor de canto și pian, aceasta pregătește elevi care reușesc să impresioneze prin talent și perseverență, mulți dintre ei ajungând să cânte pe scene importante alături de artiști consacrați și apreciați de publicul larg. De asemenea, elevii coordonați de Diana Sava participă constant la concursuri și festivaluri de renume, fiind prezenți în cadrul unor evenimente importante din Iași, precum Senzoria Family Festival, Magic&Ludic Festival, dar și la târguri locale și spectacole dedicate sărbătorilor de iarnă.

Unul dintre cele mai emoționante și importante proiecte dezvoltate în cadrul academiei a fost realizarea unei piese dedicate mamei, compusă integral de artistă, atât din punct de vedere al textului, cât și al liniei melodice. Proiectul a avut o puternică încărcătură emoțională și a reunit profesorii și elevii academiei într-un moment artistic special, piesa fiind interpretată împreună cu aceștia. Prin acest proiect de amploare, artista a reușit nu doar să transmită un mesaj profund despre iubire, recunoștință și familie, ci și să creeze o experiență unică pentru elevii săi, oferindu-le oportunitatea de a participa activ la un act artistic autentic.

Dincolo de activitatea didactică, artista continuă să își urmeze propriul parcurs muzical. Interpretă de muzică populară, aceasta se remarcă prin autenticitate și sensibilitate artistică, având în repertoriu piese proprii, multe dintre ele compuse chiar de ea. Muzica sa transmite emoție, rădăcini și respect pentru tradițiile românești, iar fiecare apariție scenică devine o conexiune sinceră cu publicul.

„Muzica este mai mult decât o profesie pentru mine. Este felul prin care pot transmite emoții, pot educa și pot aduce bucurie oamenilor. Fiecare elev care își descoperă talentul și fiecare om care pleacă emoționat de la un spectacol reprezintă o împlinire sufletească”, mărturisește artista.

Privind în urmă, parcursul său demonstrează că talentul susținut de educație și perseverență poate transforma un vis într-o misiune de viață. Iar începuturile de la Colegiul Național de Artă „George Apostu” din Bacău continuă astăzi prin generațiile de elevi pe care le inspiră și prin proiectele artistice pe care le dezvoltă cu pasiune.

Cu numeroase proiecte frumoase în pregătire, artista promite să ducă mai departe atât dragostea pentru muzica populară, cât și dorința de a forma noi talente, consolidând astfel o carieră construită pe muncă, autenticitate și iubire pentru artă.