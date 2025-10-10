Decizie de ultimă oră la PSD Bacău: Valentin Ivancea și Olimpiu Tulpan vor fi subprefecții județului

Valentin Ivancea și Olimpiu Tulpan vor fi subprefecții județului Bacău, din partea PSD, în locul reprezentanților PNL și UDMR.

Biroul Politic Județean al PSD Bacău a validat, vineri, propunerile pentru cele două funcții de subprefect al județului Bacău. Au fost nominalizați Valentin Ivancea și Olimpiu Tulpan, iar numirile se vor face în Guvern.

Valentin Ivancea are 57 de ani și a mai fost subprefect al județului, după care a deținut funcțiile de prefect și președinte al Consiliului Județean Bacău. A condus grupul tehnic care a facilitat finalizarea înainte de termen a Centurii Bacăului (detalii AICI) și s-a opus exceselor naționaliste de la Cimitirul Eroilor din Valea Uzului, în urma cărora și-a lansat cariera politică George Simion, liderul AUR.

Olimpiu Tulpan este în prezent șeful filialei Registrului Auto Român Bacău.

Vom reveni.