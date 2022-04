Declarație Liviu Miroșeanu, viceprimar: „Reîncep lucrările la Adăpostul de noapte al Municipiului Bacău”

Viceprimarul Liviu Miroșeanu a dat publicității următoarea declarație de presă:

O comunitate are datoria de a-și proteja toți cetățenii, inclusiv pe cei cu care viața a fost mai puțin darnică. Adăpostul de noapte este un mai vechi obiectiv liberal, pe nedrept și inexplicabil abandonat în ultimii ani.

În acest moment, municipiul Bacău nu are un adăpost pentru oamenii străzii, deși ultimii ani ne-au demonstrat că avem nevoie.

Vechea administrație liberală a atras fonduri europene pentru transformarea unui Punct Termic de pe strada Milcov nr. 9E într-un adăpost pentru oamenii străzii, dar, din păcate, în urma unor conjuncturi asupra cărora nu doresc să mai insist, lucrările au fost sistate, proiectul îngropat.

Am reușit, cu sprijinul Direcției de Asistență Socială din cadrul primăriei, să reluăm acest proiect, am alocat sumele necesare pentru documentațiile necesare și am scos proiectul la licitație. Până la sfârșitul anului, lucrările vor fi finalizate.

Liviu Miroșeanu

Viceprimar Bacău