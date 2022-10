Declarații explozive în dosarul angajărilor ilegale de la cabinetul lui Viziteu. Ionuț Avram, despre cum și-a fabricat adeverința: „Am făcut-o pe laptop!”

Martorii și acuzații din dosarul angajărilor ilegale de la cabinetul primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu au făcut declarații explozive, la audierile de la DNA Bacău și în instanță. Un martor cheie a susținut în fața procurorului că actualul primar al Bacăului știa, când era la Camera Deputaților, că Ionuț Avram are probleme cu diploma, în sensul că nu și-ar fi găsit-o. La rândul său, fostul consilier al lui Viziteu le-a spus judecătorilor că a dat actele de angajare lui Leonard Bulai, pe atunci șef de cabinet, și a povestit cum și-a fabricat adeverința de absolvire a universității.

Dosarul de corupție care zguduie administrația locală a municipiului Bacău, dar și filiala USR, se judecă la Tribunalul Bacău. Ancheta procurorilor DNA Bacău a dezvăluit preferința pe care actualul primar, Lucian Daniel Stanciu Viziteu, a avut-o pentru Ionuț Avram, pe care l-a angajat nu doar la Primărie, ci și la partid și la Camera Deputaților.

În luna februarie 2020, având funcția de vicepreședinte al Camerei Deputaților, Lucian Daniel Stanciu – Viziteu a hotărât angajarea lui Avram lonuț la cabinetul său, pe un post unde se cer studii superioare, însă, în cele din urmă, a optat pentru funcția de referent cu studii medii.

Iulian Mititelu, membru al USR Bacău (foto), este unul dintre martorii care au dat declarații la DNA.

La DNA, Mititelu a dezvăluit discuțiile purtate la angajarea lui Ionuț Avram la cabinetul de vicepreședinte al Camerei Deputaților:

Nu știu de ce nu a fost angajat odată cu mine, dar tot ce știu este că a fost o problemă cu dl. Avram Ionuț, întrucât acesta nu își găsea diploma de facultate. Despre faptul că dl. Avram nu își găsea diploma de facultate cunoștea și dl. Viziteu. Am purtat discuții cu dl. Viziteu, în sensul că Avram nu își găsește diploma de facultate și eu să fiu angajat consilier cu studii superioare, iar Avram lonuț referent cu studii medii. DI. Viziteu a afirmat că are nevoie de amândoi, în sensul ca amândoi să fim angajați la cabinetul dumnealui, doar că Avram nu își găsește diploma de facultate.

Îl cunosc pe dl. Stanciu Viziteu Lucian Daniel de când m-am înscris în USR. Am avut o relație apropiată. În anul 2019 (…) mi-a propus să mă angajeze pe cabinetul lui de parlamentar. Am fost dezamăgit de nivelul de salarizare. La un moment dat, dl. Viziteu a fost ales vicepreședinte al Camerei Deputaților. M-a angajat la cabinetul său de vicepreședinte.

La începutul anului 2022, Iulian Mititelu a fost angajat în Primăria Bacău. El este așteptat să vină și mâine, la Tribunalul Bacău, odată cu primarul Viziteu, să depună mărturie în dosarul angajărilor.

Ionuț Avram, fost consilier al lui Viziteu la USR, Camera Deputaților și Primăria Bacău, acuzat de „participație improprie (sub forma înlesnirii) la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit”, „fals material în înscrisuri oficiale” și „uz de fals”, nu a recunoscut în fața instanței niciuna dintre acuzațiile formulate de procurori în rechizitoriu.

„Nu recunosc nicio infracțiune din cele prevăzute de rechizitoriu, vreau să dau declarație și să spun adevărul”, a afirmat Ionuț Avram:

Pentru acest post nu se organizează concurs, primarul își alege echipa, conform legii. Am fost ales de primarul Lucian Viziteu, pentru care am fost în campania electorală. Am fost atunci cu Irinel Tudor, Claudiu Tudor, doamna Cochior si Lucian Andrei. Pentru acest post nu trebuie vechime sau dosar, nu trebuie nimic. Trebuie documente privind studiile, cazier, de la medicul de familie. Domnul Barbu (Ion Barbu, inculpat în dosar -n.n) mi-a spus că trebuie să aduc ultima diplomă de studiu plus cazier, mi-a spus la sfarsitul lunii septembrie.

Am fost angajat la 1 noiembrie, fără să am acea diplomă. La angajare am adus cazierul, buletinul. Nu le-am dat domnului Barbu, ci șefului de cabinet care a fost prefect și avocat (Leonard Bulai – n.n). După luna ianuarie, am aflat că pe postul respectiv trebuia să fie necesare studii superioare. Am aflat dintr-o ședință a cabinetului. Nu am prezentat diploma de studii superioare pentru că nu există. Pe data de 15 martie am demisionat. Prejudiciul l-am plătit pe 23 martie.