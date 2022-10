Dedeman deschide primul magazin din 2022. Este al 58-lea al companiei și a costat 19 milioane de euro

Dedeman, lider naţional în retailulmaterialelor de construcţii şi al amenajărilor interioare, cu capital 100% românesc, deschide pe 21 octombrie în Brașov magazinul cu numărul 58.

Noul magazin Dedeman, situat la intrare în Cartierul Noua pe Calea București a creat 202 locuri de muncă și a presupus o investiție totală de 19 milioane de euro.

Această sumă include valoarea de achiziție a terenului de aproximativ 5 hectare, cheltuielile pentru lucrările de construcție, rafturile, obiectele de mobilier și materialele utilizate în amenajarea zonei comerciale, de birouri și a zonei exterioare, utilajele și echipamentele necesare desfășurării activității, precum și valoarea stocului de produse pregătite pentru deschidere.

Suprafața construită a noului magazin este de 17.700 mp, dintre care circa 3.000 mp sunt alocați serei.

În zona de exterior au fost amenajate spații verzi și o parcare încăpătoare cepune la dispoziție clienților 437 de locuri.

“Primul magazin Dedeman din Brașov a fost inaugurat în anul 2010. De atunci și până acum am crescut, am învățat, am planificat, am așezat magazine pe aproape întreaga hartă a țării și am aniversat cu mândrie 30 de ani de existență. De aceea, astăzi suntem pregătiți să deschidem în acest oraș porțile unui nou magazin Dedeman care ne va permite să fim mai accesibili pentru toți clienții noștri din municipiul Brașov și din localitățile vecine și totodată să le oferim o experiență optimă la cumpărături într-un magazin modern, spațios și prietenos cu mediul.” – Dragoș PAVĂL, Președintele companiei Dedeman.

Dedeman Brașov – Cartier Noua este primul magazin inaugurat de companie în 2022.

Următorul magazin Dedeman care își va deschide porțile anul acesta va fi cel din municipiul Bârlad.