Dedeman își stinge luminile timp de o oră, de Ziua Pământului. Dragoș Pavăl: „Ne străduim să fim responsabili și să avem grijă de mediul înconjurător”

Dedeman, lider naţional în retailul materialelor de construcţii şi al amenajărilor interioare, lansează campania „Sustenabilitatea se construiește acasă” cu scopul de a sublinia importanța gesturilor mici în protejarea planetei noastre.

Foto arhivă

Campania va fi promovată în principal în mediul online, pe toate canalele de social media oficiale ale Dedeman, dar și pe stațiile radio naționale, evidențiind modul în care fiecare gest, indiferent de mărimea sa, poate face diferența în conservarea mediului înconjurător.

Pe lângă mesajele de conștientizare pe care le va comunica în cadrul campaniei, Dedeman dorește să-și consolideze angajamentul pentru sustenabilitate și printr-o acțiune concretă. De aceea, de Ziua Pământului – 22 aprilie, de la ora 22, toate luminile exterioare din cele 61 de magazine Dedeman din țară vor fi stinse timp de o oră.

Această inițiativă a fost întâmpinată cu entuziasm și de către colegii din cele două divizii de real estate ale Pavăl Holding, care urmează să o implementeze de asemenea în toate clădirile de birouri din portofoliu. Acestea totalizează aproximativ 350.000 mp și sunt grupate astfel: Dedeman Office Division (The Bridge 1, 2 & 3, The Office, U Center 1 și Dacia One); Europolis Office Division (River Place, Opera Center I & II, Europe House, Bucharest Business Park, Orhideea Towers și Campus 6.1).

Prin unirea eforturilor în acest demers comun, Dedeman și Pavăl Holding aspiră să transmită un mesaj puternic, cu potențialul de a ajunge la un public numeros și de a influența în mod pozitiv perspective și comportamente.

„În activitatea noastră zilnică ne străduim să fim responsabili și să avem grijă de mediul înconjurător și de comunitatea din care facem parte. Această campanie este încă un pas în această direcție, întrucât ne dorim ca fiecare dintre noi să conștientizeze cât impact pot avea acțiunile și gesturile mărunte pe care le facem. Este doar alegerea noastră dacă acest impact este unul pozitiv sau negativ. Natura ne-a oferit dintotdeauna condițiile necesare unui trai bun. Acum, mai mult decât oricând, trebuie s-o răsplătim prin grijă, cumpătare și eforturi constante, orientate către un viitor sustenabil.” – Dragoș Pavăl, Președinte Dedeman și Pavăl Holding

„Stingerea luminii în clădirile noastre de birouri timp de o oră reprezintă o acțiune simbolică, dar semnificativă, prin care ne dorim să inspirăm întreaga comunitate. Promovarea măsurilor de reducere a amprentei de carbon este unul dintre obiectivele noastre, alături de pașii pe care îi facem în direcția sporirii eficienței energetice. Cei dintre noi care iubim natura și am crescut bucurându-ne de normal și de frumos trebuie să ne dorim același lucru și pentru copiii noștri și să acționăm în consecință.” – Andreea Drugă, Managing Director Dedeman Office Division

„Preocuparea pentru eficiența energetică este o prioritate pentru noi, iar investițiile pe care le-am făcut în ultimii ani în toate clădirile de birouri din portofoliu ilustrează angajamentul nostru pe termen lung pentru un mediu și un viitor sustenabil. Prin stingerea luminilor chiar și preț de o oră dorim să atragem atenția asupra importanței pe care o au acțiunile noastre zilnice și să contribuim prin propriul exemplu la responsabilizare și grijă pentru lumea de mâine.” – Marian Roman, Managing Director Europolis Office Division

Dedeman a acordat întotdeauna o atenție deosebită protejării mediului prin măsurile implementate în toate magazinele din rețea (colectarea și reciclarea ambalajelor și a bateriilor uzate, colectarea apelor pluviale, iluminatul cu sisteme LED), dar și prin instalarea de panouri solare pe acoperișurile acestora. În momentul de față, Dedeman deține în total 56 de centrale electrice fotovoltaice funcționale, cu o putere totală instalată de 18.150 kWp.

Aceeași preocupare pentru sustenabilitate se regăsește și în strategia adoptată de Pavăl Holding, care a dedicat în ultimii ani investiții importante în inițiative ESG și în măsuri de eficientizare energetică pentru întregul portofoliu de clădiri.

Dedeman și Pavăl Holding invită întreaga comunitate să se alăture acestei inițiative și să contribuie activ la protejarea planetei noastre. Prin gesturi mici, dar importante, putem construi împreună un viitor mai verde și mai bun pentru noi și pentru generațiile viitoare. (sursa: comunicat de presă)