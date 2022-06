Delegație din Bacău, întâlnire cu Papa Francisc. Ce au spus eurodeputatul Dragoș Benea și președintele CJ, Valentin Ivancea, după vizita la Vatican

La exact 3 ani distanță de la vizita apostolică efectuată în România de Papa Francisc, o delegație băcăuană – din rândurile căreia au făcut parte eurodeputatul Dragoș Benea, Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău, prefectul Lucian Bogdănel și alți oficiali băcăuani – a fost primită la Vatican de Sfântul Părinte. Delegația a fost însoțită de pr. Isidor Iacovici- coordonator naţional pentru pastoraţia românilor catolici de rit latin în Italia.

„Am rememorat ziua binecuvântată de 1 iunie 2019, când am participat – alături de familie, la Iaşi – la întâlnirea istorică pentru Moldova (organizată atunci la Palatul Culturii)”, a declarat Dragoș Benea, după întâlnirea cu Papa Francisc. „Emoția profundă pe care am simțit-o în fața Sfântului Părinte nu poate fi redată în cuvinte și este greu de egalat ca intensitate a trăirii!”, a relatat Valentin Ivancea.

Multe s-au schimbat sub imperiul pandemiei şi al războiului din Ucraina, însă – încet, dar sigur – lumea se reînvață cu o normalitate pe care o credeam pentru totdeauna pierdută. M-au copleşit grandoarea Vaticanului, dar mai ales bunătatea şi căldura sufletească emanate de un OM care, oricât de greu încercat ar fi de neajunsurile senectuții, arată că demnitatea rămâne una din trăsăturile fundamentale ale ființei omeneşti.