Dep. Cătălina Ciofu (PNL Bacău): „Pe copiii noștri trebuie înainte de toate să îi educăm, nu (doar) să îi pedepsim!”

Deputata Cătălina Ciofu a susținut la tribuna Parlamentului o declarație politică privind nevoia de educare a copiilor care au un comportament delincvent. „Pe copiii noștri trebuie înainte de toate să îi educăm, nu (doar) să îi pedepsim!”, a afirmat parlamentarul PNL Bacău.

„România pedepsește în continuare copii, și îi pedepsește într-un mod în care face recuperarea lor aproape imposibilă”, se mai arată în declarația dep. Ciofu, pe care o redăm în continuare:

​Poate cel mai mare criminolog al tuturor timpurilor, savantul italian Cesare Beccaria scria, încă din secolul al XVIII-lea, o lucrare rămasă până astăzi monumentală, și pe care mi-aș dori ca mai mulți dintre colegii mei politicieni să o fi citit sau să o citească de acum încolo: Despre infracțiuni și pedepse.

​Ideea de bază a acestei lucrări (idee pe care nu este nevoie să fii jurist pentru a o înțelege, ci doar să dai dovadă de empatie, de suflet – în special suflet de părinte – și, de ce nu, de rațiune mai mult decât de dorință de revanșă) este că, dincolo de a pedepsi, fundamentul politicii penale a oricărui stat ce se vrea funcțional și incluziv față de toți cetățenii săi este recuperarea. Și aici nu mă refer doar la recuperarea prejudiciului material (deși departe de mine gândul de a diminua importanța acesteia) ci, mai ales, la recuperarea individului pentru societate.

Iar acest lucru este cu atât mai important cu cât respectivul individ este, în unele cazuri, chiar un copil. Un copil care, desigur, poate să fi greșit, dar care, chiar dacă poate să fi împlinit vârsta răspunderii penale nu are, în orice caz, experiența de viață și maturitatea unui adult, motiv pentru care nu înțelege la fel de bine consecințele acțiunilor sale.

Și, cu toate acestea, România pedepsește în continuare copii, și îi pedepsește într-un mod în care face recuperarea lor aproape imposibilă. Spre exemplu, la nivel național, avem doar două centre de detenție pentru minori, unul la Tichilești, lângă Brăila, și altul la Craiova, și două centre educative – la Buziaș și Târgu Ocna. Ce înseamnă aceasta, la o țară nu mare, dar nici mică, precum România? Înseamnă că acei copii care săvârșesc fapte antisociale sunt aduși, aproape toți, împreună, în condiții de aglomerație, de amestec între cei lipsiți de experiență și cei mai experimentați într-ale traiului la limita legii. Poate fi un astfel de mediu favorabil recuperării, reintegrării în societate a copiilor? În nici un caz, ba chiar este de presupus că un copil care a greșit o dată și este închis pentru o durată suficient de lungă în acest mediu va ieși de acolo mai experimentat și înrăit de abuzurile la care cu siguranță este supus de colegii săi mai mari și mai puternici.

Cu alte cuvinte, închizând copiii în astfel de medii nu îi recuperăm, ci formăm viitori infractori mai periculoși decât cei care intră, concluzie susținută inclusiv de faptul că, după cum arată statisticile, zilnic, în țara noastră, sunt trimiși în judecată 7 minori pentru furt sau tâlhărie, unul pentru loviri sau vătămare corporală, iar mai grav, o dată la trei zile, un minor este trimis în judecată pentru viol sau omor.

În plus, centrele existente se află deja într-o stare cruntă de subfinanțare. Cu ocazia dezbaterilor în cadrul comisiilor de specialitate asupra inițiativei legislative de care urmează să vă vorbesc, s-a reliefat faptul că desfășurarea activităților specifice în cadrul centrelor educative și de detenție nu poate fi condiționată de alocarea resurselor financiare de la bugetele locale, având în vedere impactul negativ major asupra unei componente a sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională a statului pe care o astfel de condiționare le-ar genera. Partajarea resurselor de finanțare între bugetul de stat, prin Administrația Națională a Penitenciarelor și bugetul consiliilor județene ar periclita buna desfășurare a activității unor unități, cu consecințe asupra asigurării dreptului la hrană, transportării persoanelor private de libertate la instanțele de judecată, achiziției de materiale specifice sau uniforme.

Așadar, luând în considerare toate aceste argumente, am votat, în plenul Camerei Deputaților, cu mintea, dar și cu inima de părinte care nu poate să rămână indiferent în fața faptului că atâția copii care pot redeveni cetățeni funcționali sunt lăsați pradă pericolelor de orice fel, închiși în centre care nu le asigură decât condiții absolut improprii, inițiativa colegului deputat liberal Laurențiu Dan Leoreanu, prin care se creează cadrul legal pentru înființarea unui centru educativ pentru minori și a unui centru de detenție pentru minori în fiecare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, în subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Avem nevoie de cât mai multe astfel de centre, pentru a putea evita supraaglomerarea și a-i putea educa pe copii care au săvârșit infracțiuni în mod personalizat, ținând seama de caracteristicile fiecăruia, nu la grămadă, în centre supraaglomerate. Avem nevoie să îi supraveghem, să îi apărăm de abuzuri și să îi învățăm ce înseamnă să fii un membru funcțional al societății, și nu doar să îi pedepsim.

De aceea, pentru asigurarea unei finanțări corespunzătoare, fondurile necesare funcționării, dotării și investițiilor din centrele educative și cele de detenție urmează a fi asigurate de la bugetul de stat, în proporție de 50% din bugetul Administrației Naționale a Penitenciarelor și 50% prin bugetul consiliilor județene din regiunea respective.

Ca părinte, mă bucur că am putut să sprijin fie și cu atât recuperarea unor copii care, deși au greșit, se pot întoarce în societate. Însă, tot ca părinte, nu pot să nu consider că, în cele din urmă, locul firesc al copiilor este acasă, sub aripile protectoare ale părinților, și că acolo ar trebui să crească armonios cu toții și, grație sprijinului acestora, să se pregătească să înfrunte momentele de cumpănă ale vieții, pentru a nu ajunge în fața instanței. La aceasta trebuie să lucrăm în viitor!

Inițiativa liberală de înființare a 8 centre regionale de educare pentru minori și a 8 centre de detenție a fost promulgată pe 25 martie prin Decret nr.264/2024 și devine Legea nr.61/2024.