Dep. Cristian Ichim, de Ziua comemorării victimelor accidentelor de circulație: „Este inadmisibil să fim în continuare pe primul loc în ceea ce privește numărul morților în accidente rutiere”

Deputatul băcăuan Cristian Ichim (REPER) a transmis un mesaj cu ocazia Zilei comemorării victimelor accidentelor de circulație, în care a criticat lipsa de acțiune a autorităților.

Și să fim bine înțeleși, lucrurile sunt cât se poate de simple. Soluțiile ne sunt la îndemână, pentru că nu e niciun mister motivul pentru care enorm de mulți români mor în trafic. Infrastructura rutieră are mare nevoie de investiții pentru modernizarea și fluidizarea traficului. Siguranța rutieră nu se reduce la regulile de circulație și presupune mai ales educație și respect.

Este inadmisibil să fim în continuare pe primul loc în ceea ce privește numărul morților în accidente rutiere și să nu facem nimic. An după an, mestecăm aceleași declarații și idei fără să facem nimic pentru cei care își pierd viața și pentru familiile care nu își mai revin niciodată din aceste drame.

Parlamentarul băcăuan a vorbit despre proiectele sale legislative ce vizează creșterea siguranței rutiere în România.

Lucrez permanent în Parlamentul României pentru a mă asigura că se schimbă situația și că fiecare nou proiect ajută la salvarea măcar a unei vieți. Scopul proiectelor pe care le-am depus se referă la sporirea siguranței rutiere, prevenția și sancționarea încălcării regulilor de circulație și creșterea gradului de implicare a școlilor de șoferi în procesul de educație rutieră.

Unul dintre ele reglementează utilizarea sistemului video de monitorizare a traficului rutier și constatarea automată a abaterilor rutiere pe drumurile publice care are scopul de a preveni accidentele rutiere și de a-i face pe toți participanții la trafic să respecte regulile.

Cred că în același timp avem nevoie de eliminarea timpilor foarte mari de așteptare de la promovarea examenului teoretic până la participarea la examenul practic de obținere a permisului de conducere.

Avem nevoie să punem un mai mare accent pe îmbunătățirea pregătirii cursanților, a normelor și metodologiei de concurs, prin creșterea rolului și responsabilității instructorilor auto în actul de pregătire a viitorilor participanți la trafic. Totodată, oferirea posibilității pentru candidații la obținerea permisului de conducere de a participa la examenele teoretice și practice oriunde în țară înseamnă o modernizare a legislației actuale.

Sprijinul politic este limitat în acest moment, pentru că factorii de decizie fie nu sunt interesați de subiect, fie nu au soluții. De aceea, proiectele pe care le depun au o importanță și mai mare, pentru că nepermis de puțini parlamentari sau oficiali guvernamentali înțeleg rolul care le revine.

E nevoie să schimbăm ceva și dacă nici pierderea de vieți omenești nu ne mai impresionează înseamnă că funcționăm greșim la nivel social. Dar știu câte sesizări am primit, câte strigăte de ajutor am auzit și câte lacrimi am văzut pe obrazul celor care au supraviețuit dramelor rutiere. Pentru mine, niciun preț nu e prea mare și indiferent de obstacole voi continua să lupt pentru ca România să nu mai fie în acest top al rușinii care se termină cu drame.

a mai declarat Cristian Ichim