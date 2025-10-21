Dep. Diana Enache: „Desființarea Agenției Naționale Antidrog – o decizie care lasă copiii României fără protecție”

Deputata Diana Enache, coordonatoarea AUR Bacău, a făcut în Camera Deputaților o declarație politică intitulată „Desființarea Agenției Naționale Antidrog – o decizie care lasă copiii României fără protecție”.

Stimați colegi,

În mai 2025, Guvernul României a desființat Agenția Națională Antidrog (ANA) – instituția care, timp de 22 de ani, a fost în prima linie în lupta cu drogurile, în prevenția din școli și în sprijinul familiilor.

În locul său, s-a înființat o structură nouă, Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (ANPCDA) – o agenție pur administrativă, fără polițiști antidrog, fără echipe operative, fără activitate reală în teren.

Rezultatul acestei „reorganizări”?

O explozie a consumului de nicotină și substanțe psihoactive în rândul adolescenților. Copiii de 10–12 ani ajung să folosească pliculețe cu nicotină cumpărate online, iar statul nu mai are cine să intervină. Nicio echipă nu mai merge în școli, nicio campanie de prevenție nu mai există, nimeni nu mai explică riscurile.

Domnilor, ați desființat o instituție care funcționa și ați pus în loc o agenție birocratică ce „coordonează” doar pe hârtie. Ați tăiat singura punte dintre stat și tinerii care au nevoie de ajutor.

Aceasta nu este o reformă. Este o greșeală cu consecințe grave pentru sănătatea publică și viitorul copiilor României.

Declar public că nu sunt de acord cu desființarea Agenției Naționale Antidrog și cer Guvernului să reconsidere urgent această decizie, să reînființeze o structură operativă, cu specialiști pe teren, care să lupte real împotriva consumului de droguri și nicotină în rândul tinerilor.

România nu-și mai permite încă o generație pierdută.

Cu respect,

Diana Enache

Deputat în Circumscripția electorală nr. 4, Bacău