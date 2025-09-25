Deputata Diana Enache cere explicații Guvernului: Peste 1,8 milioane de elevi și preșcolari din România nu primesc fructele și legumele proaspete promise prin programul european pentru școli 

În timp ce clopoțelul răsună în sălile de clasă, pachețelele cu alimente sănătoase lipsesc, iar fermierii români, care au investit timp și bani în producție, ambalaje, transport și depozitare, se văd puși în fața pierderilor masive și riscului de faliment, se arată într-un comunicat de presă.

Blocajul vine de la neadoptarea Hotărârii de Guvern care ar permite deblocarea fondurilor pentru distribuția zilnică de fructe, legume și lapte în școli. Chiar dacă Comisia Europeană a alocat României fondurile necesare pentru anul 2025-2026, actul normativ întârzie, iar elevii rămân fără acces la porțiile zilnice, esențiale pentru o alimentație sănătoasă și echilibrată.

În comunitățile vulnerabile, aceste porții reprezintă adesea singura sursă constantă de hrană proaspătă pentru copii.

Președintele Asociației FruLeg Ro, Lucian Florea, atrage atenția că întârzierea afectează direct copiii și indirect fermierii: „Am investit, am pregătit logistica, am onorat toate cerințele. Fiecare zi de întârziere ne apropie de pierderi ireversibile și de faliment. Programul european nu este doar pentru copii, ci și pentru fermieri.”

Programul european pentru școli este conceput pentru a combate obezitatea infantilă, a promova alimentația sănătoasă și a sprijini dezvoltarea copiilor, dar întârzierea implementării riscă să afecteze și credibilitatea României în fața Comisiei Europene, deoarece schema prevede utilizarea fondurilor alocate în timp util. Deputata Diana Enache a intervenit pe această temă, adresând primului ministru o interpelare în plenul Camerei Deputaților privind adoptarea actului normativ, responsabilitățile și pierderile suferite de producători, precum și modul în care se vor despăgubi fermierii afectați.

Diana Enache, deputat AUR Bacău: „Este inadmisibil și foarte greu de înțeles lipsa de reacție a Guvernului, ținând cont că banii europeni alocați acestui program există. Este o lipsă totală de interes față de sănătatea copiilor, ținând cont că obezitatea infantilă este în creștere pe fondul consumului de alimente super procesate iar pentru copii din mediile defavorizate este de cele mai multe ori singura masă și este fără îndoială o lipsă totală de respect față de munca fermierului român”.

România se află tot mai departe de standardele altor state membre, unde programul european funcționează impecabil. În Franța, fructele sunt distribuite zilnic în școli, însoțite de campanii educative. Germania implică fermieri locali și integrează lecții despre nutriție în program. Polonia asigură porții regulate de fructe și legume pentru elevii săi cu efecte demonstrate asupra sănătății acestora. Blocajul legislativ din România lovește astfel simultan în copii, fermieri și credibilitatea țării în fața Uniunii Europene, în timp ce alte state membre arată că programul poate funcționa impecabil dacă există voință și organizare.

„Este inadmisibil ca România să piardă timp și șanse în timp ce fondurile europene sunt disponibile, iar alte state membre oferă copiilor acces zilnic la fructe și legume proaspete. Blocajul legislativ lovește direct în copii și indirect în producătorii români care au investit masiv pentru acest program,” a declarat Florea Lucian, preşedinte FRULEG-RO. (comunicat de presă)