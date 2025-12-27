Deputata Diana Enache: „Majorarea impozitelor pe locuințe din 2026 va afecta semnificativ proprietarii”

Deputata Diana Enache, coordonatoarea AUR Bacău, a reacționat ferm la decizia Guvernului de a majora taxele pe locuințe începând cu anul 2026. Conform noilor măsuri, taxele pe proprietăți vor crește cu aproape 80%, iar eliminarea reducerilor în funcție de vechimea locuinței poate duce în anumite cazuri la dublarea sau chiar triplarea impozitelor, ceea ce va pune o presiune considerabilă asupra bugetelor familiilor.

„Această modificare va avea un impact major asupra proprietarilor, în special asupra celor care locuiesc în imobile vechi. Vorbim despre oameni care și-au construit sau cumpărat o locuință cu sacrificii considerabile și care acum riscă să fie afectați disproporționat de această creștere abruptă a taxelor. Statul ar fi trebuit să mențină criteriul vechimii locuinței și să caute soluții alternative pentru echilibrarea bugetului, fără a transfera povara exclusiv asupra cetățenilor”, a declarat deputata.

Diana Enache a subliniat că AUR se va opune în mod activ acestor măsuri și va susține în Parlament inițiative menite să protejeze proprietarii de locuințe, în special pensionarii și familiile cu venituri mici. „O politică fiscală corectă trebuie să fie predictibilă, echitabilă și să țină cont de realitățile sociale. Românii nu trebuie transformați în sursa permanentă de acoperire a cheltuielilor guvernamentale”, a adăugat ea.