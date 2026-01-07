Deputatul Adrian Popa, despre problema gărzilor: „Continuitatea într-un spital nu este schimbul 3 dintr-o fabrică. Medicul de gardă preia toate responsabilitățile colegilor din timpul zilei”

Deputatul Adrian Popa, fost manager al Spitalului Județean de Urgență Bacău timp de 12 ani, atrage atenția asupra unei probleme sensibile, dar esențiale pentru funcționarea sistemului sanitar: modul în care este asigurată și compensată continuitatea actului medical în spitalele publice.

Într-o postare recentă pe Facebook, parlamentarul vorbește din experiența directă a conducerii unui spital mare și subliniază că noțiunea de „continuitate” este adesea greșit înțeleasă. „Continuitatea într-un spital nu este schimbul 3 dintr-o fabrică. Medicul de gardă preia toate responsabilitățile colegilor din timpul zilei și, în plus, gestionează urgențe imprevizibile, sub presiunea timpului și a riscului vital”, explică Adrian Popa.

Contrar percepției publice despre „liniștea nopții”, realitatea din spitale este marcată de resuscitări, intervenții chirurgicale de urgență, monitorizarea constantă a pacienților critici și decizii medicale majore luate cu resurse umane limitate. Activități care ziua sunt împărțite între mai mulți specialiști ajung, noaptea, pe umerii unuia sau a câtorva medici.

Deputatul subliniază și impactul emoțional al acestei presiuni, care nu se oprește la ușa spitalului. „Încărcarea emoțională a medicilor se răsfrânge asupra familiilor. Este un cost invizibil, rar discutat, dar extrem de real”, afirmă acesta, menționând epuizarea psihică și efectele asupra vieții de familie.

Pe lângă suprasolicitare, Adrian Popa critică modul în care sunt plătite gărzile medicale, arătând că acestea sunt raportate la salarii din 2018, complet decuplate de realitățile economice actuale. În același timp, o parte din veniturile medicilor provine din mecanisme de compensare bugetară, și nu din decontarea corectă a serviciilor medicale, ceea ce face sistemul instabil și impredictibil.

„În aceste condiții, este perfect de înțeles de ce un medic nu își dorește să rămână într-un spital unde este constant suprasolicitat, subdimensionat ca personal și unde munca suplimentară nu este recunoscută sau remunerată decent”, mai spune parlamentarul băcăuan.

În opinia sa, soluția ține de o reformă asumată și onestă. Adrian Popa propune măsuri concrete: actualizarea tarifelor serviciilor medicale, plata gărzilor la nivelul salariilor actuale, pachete salariale competitive care să includă facilități precum locuințe de serviciu și introducerea unor mecanisme de salarizare legate de indicatori de performanță transparenți, adaptați fiecărei specialități.

„Dacă vrem spitale funcționale, sigure pentru pacienți și corecte pentru personalul medical, trebuie să vorbim deschis despre aceste lucruri. Continuitatea actului medical nu se poate susține doar din vocație și sacrificiu”, concluzionează deputatul Adrian Popa, subliniind că responsabilitatea pentru funcționarea unui spital public nu poate fi evitată de cei care o au în atribuții.