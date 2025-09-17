Deputatul Adrian Popa, mesaj de Ziua Internațională a siguranței pacientului: „Fiecare român ajuns în spital are dreptul să se simtă ocrotit”

Deputatul Adrian Popa (PSD Bacău), fost manager al SJU, a publicat un mesaj de Ziua Internațională a siguranței pacientului, marcată în fiecare an, pe 17 noiembrie.

În mesajul său, parlamentarul băcăuan a menționat fenomenul subraportării infecțiile asociate spitalelor:

Astăzi, 17 septembrie 2025, este marcată în calendar Ziua Internațională a siguranței pacientului.

Nu putem vorbi despre un sistem de sănătate modern fără pacienți în siguranță. Nu putem vorbi despre respect față de cetățeni, dacă le oferim spitale unde riscurile sunt mai mari decât speranțele.

Siguranța pacientului nu este doar un concept birocratic sau un obiectiv tehnic. Ea înseamnă protejarea vieții, a sănătății și a demnității fiecărui român care, ajuns în spital, are dreptul să se simtă ocrotit, nu periclitat.

Pentru a îndeplini acest deziderat, cred că sunt câteva direcții principale de urmat și anume:

Conștientizarea culturii siguranței pacientului prin asigurarea unui mediu în care personalul medical să fie protejat și încurajat să raporteze erorile medicale și problemele de siguranță identificate si deasemenea prin colaborarea echipelor de profesioniști în domeniu pentru a asigura transferul complet al informațiilor din cadrul actului medical;

Angajamentul si implicarea pacienților prin încurajarea acestora în a solicita date și a participa activ în deciziile medicale proprii, pentru a preveni neînțelegerile de orice natura, dar și comunicarea din partea personalului medical a unor informații limpezi și pe înțelesul pacientului.

Siguranța tratamentului administrat

Toate unitățile medicale ar trebui să utilizeze regula celor 4 „CORECT” atunci cand e vorba de managementul pacientului: Pacientul CORECT, tratamentul CORECT, doza CORECTA și momentul CORECT.

Lecțiile învățate din incidente

În România, infecțiile asociate spitalelor sunt semnificativ subraportate, cu cifre oficiale de doar 0,20-0,25% față de media europeană de 7,1%, în timp ce un studiu din 2023 a arătat o prevalență reală de 4,1% după validarea cea mai mare în unitățile de terapie intensivă la 14,9%.

Raportarea corectă a incidentelor apărute stă ca fundament pentru alcătuirea unei strategii de prevenție și control care trebuie să aibă în vedere investiții în infrastructură și echipamente medicale, adaptarea procesului managerial prin proceduri de lucru adaptate, trainingul și specializarea continua a personalului, utilizarea echipamentului de lucru specific, dar nu numai.

Plecând de la banala operațiune de spălare cu săpun a mâinilor și până la procedurile standardizate de sterilizare, toate procesele care acționează în scopul siguranței au rolul crucial de protejare a pacientului și de a asigura un act medical curat.

– deputat Adrian Popa, PSD Bacău