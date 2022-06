Deputatul Costel Dunava a rămas fără contul și pagina de Facebook. Parlamentarul băcăuan acuză un atac cibernetic

Deputatul băcăuan Costel Dunava (PSD) anunță, într-un comunicat de presă, că a rămas fără contul și pagina de Facebook, în urma unui atac cibernetic.

Parlamentarul susține că incidentul are legătură cu activitatea sa recentă. „Ieri, poate deloc întâmplător, atacul cibernetic a venit după o declarație publică privind împlinirea a 25 ani de Parteneriat Strategic dintre România și Statele Unite ale Americii. Este evident că activitatea din cadrul Parlamentului României dar și ca membru OSCE pare să deranjeze anumite grupuri de influență care iată că și acționează într-o modalitate brutală!”, afirmă deputatul Dunava.

Comunicatul integral:

În cursul zilei de 28 iunie 2022, chiar când s-au împlinit 82 ani de la ocuparea vechilor teritorii românești ale Basarabiei, nordului Bucovinei și Ținutului Herței de către Armata Roșie, am fost ținta unui atac cibernetic în urma căruia nu mai am acces la contul personal de Facebook și nu mai pot administra pagina pe care am construit-o pentru a comunica cetățenilor activitatea mea politică și parlamentară.

Pagina personală a fost închisă, iar de pe contul de Facebook a fost ștearsă toată activitatea mea!

Este clar că deranjez pe cineva!

Este al doilea atac cibernetic în mai puțin de 6 luni, însă acesta este, cu adevărat devastator pentru comunicarea cu alegătorii.

Pe data de 1 decembrie 2021, în calitate de Vicepreședinte al Comisiei pentru probleme politice și de securitate din cadrul OSCE m-am întâlnit la Stockholm, Suedia cu lidera opoziției din Belarus, Svetlana Tikhavskaya și, în spiritul transparenței, am prezentat pe pagina mea de Facebook această întâlnire.

În aceeași zi pagina mea de Facebook a fost restricționată și a durat aproape o săptămână să pot recăpăta drepturile de administrator!

Ieri, poate deloc întâmplător, atacul cibernetic a venit după o declarație publică privind împlinirea a 25 ani de Parteneriat Strategic dintre România și Statele Unite ale Americi.

Este evident că activitatea din cadrul Parlamentului României dar și ca membru OSCE pare să deranjeze anumite grupuri de influență care iată că și acționează într-o modalitate brutală!

Dincolo de ceea ce mi s-a întâmplat mie, vreau să trag un semnal de alarmă legat de atacurile cibernetice și de fragilitatea securității pe internet! Sunt teme care cred că ar trebui să ne preocupe mai mult și eu voi face demersuri în acest sens.

Pe de altă parte așa zisele call-centere și serviciile pe care coloșii social-media le oferă clienților săi sunt precare și cred că și acest lucru ar trebui să ne preocupe pe noi cei care contribuim la elaborarea procesului legislativ.

Sper să ne revedem și pe Facebook!

– deputat Costel Dunava