Deputatul Cristian Ichim deschide lista partidului DREPT Bacău, la Camera Deputaților

Partidul DREPT (Dreptate și Respect în Europa Pentru Toți), proaspăt înființat, a depus listele de candidați pentru alegerile parlamentare.

Lista este deschisă de deputatul Cristian Ichim, care a părăsit REPER pentru noua formațiune politică. Acesta este urmat, la Camera Deputaților de George-Carol Alexof și pe poziția a 3-a de Mihai-Bogdan Macovei.

Pentru Senat, DREPT îi propune în Bacău pe Cornel Grigoroaia, pe prima poziție, urmat de Ciprian Rotaru.

„Mi-am depus candidatura pentru un mandat de deputat în Camera Deputaților din partea Partidului DREPT. Candidez pentru că îmi doresc să continui proiectele începute și pentru că îmi doresc o Românie modernă, construită de cetățeni activi și responsabili, care își aduc contribuția la realizarea și menținerea unor comunități deschise și solidare. Cred în valoarea muncii în echipă, în comunicarea permanentă cu cetățenii și în comunicarea transparentă a tuturor proiectelor.

În cei patru ani de muncă în Parlamentul României, ca deputat ales pentru a reprezenta județul Bacău mi-am folosit toată priceperea pentru a pune preocupările băcăuanilor pe agenta publică națională. Am folosit fiecare oportunitate pentru a discuta cu concetățenii mei, având mintea deschisă și determinarea că pot găsi cele mai bune soluții la cât mai multe dintre problemele lor. Am semnalat de fiecare dată derapajele autorităților locale din județul Bacău atunci când interesele lor personale sau de partid au fost mai presus decât atribuțiile lor de a servi în slujba cetățenilor. Și de fiecare dată am oferit soluții alternative la problemele comunităților din județul Bacău.

Am acordat prioritate marilor teme de interes național: infrastructura, educația, sănătatea și accesul la resurse pentru orice cetățean, teme importante pentru orice român dornic să trăiască într-o țară civilizată și modernă, într-o democrație europeană în care legile țării sunt respectate. Majoritatea inițiativelor legislative depuse de mine au pornit din consultarea directă cu cetățenii, au prins o formă coerentă datorită muncii în echipă și au devenit apoi legi pentru că am înțeles importanța negocierilor politice și a parteneriatelor care pot aduce o schimbare”, a transmis Cristian Ichim.