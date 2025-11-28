Deputatul Mircea Fechet acuză „deturnarea” și „desființarea pe bucăți” a Administrației Fondului pentru Mediu

Deputatul băcăuan Mircea Fechet, fost ministru al Mediului, avertizează că Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) este „golita de resurse” și împinsă spre „desființare pe bucăți”, după o serie de decizii luate de actuala conducere a Ministerului Mediului.

Într-o postare publică, Fechet acuză că fondurile destinate politicilor de mediu sunt redirecționate către companii de stat cu pierderi din subordinea altor ministere.

„Am spus acum două săptămâni că asistăm la o deturnare a Fondului pentru Mediu. Acum vedem de fapt o desființare pe bucăți a AFM”, afirmă deputatul. Acesta susține că dispariția unor programe naționale consacrate, urmată de „mutări de sume” între instituții, arată că AFM a devenit „pușculița din care se iau bani ca să le iasă unora calculele”.

Fechet critică redirecționarea banilor proveniți din certificatele de emisii de gaze cu efect de seră către Ministerul Transporturilor, pentru a acoperi proiecte ale CFR și Metrorex, companii catalogate drept „găuri negre” ale bugetului. „Sute de milioane de lei, ba chiar miliarde, până în 2030, urmează să ajungă la Ministerul Transporturilor”, susține parlamentarul.

Fostul ministru atrage atenția că AFM are un rol clar – finanțarea de programe pentru reducerea poluării și sprijinirea comunităților în tranziția către un mediu mai curat – iar folosirea fondurilor în alte direcții riscă să paralizeze instituția. „Dacă scoatem 300 de milioane azi, un miliard mâine și încă două poimâine, AFM rămâne fără vlagă, fără programe și, într-un final, fără menirea pentru care a fost creat”, avertizează Fechet.

Acesta acuză actuala conducere a Ministerului Mediului de „lejeritate” în a ceda bani altor ministere, fără legătură cu protecția mediului, ceea ce ar reprezenta „lovituri directe în încrederea românilor”. Fechet reamintește și efectele eliminării programului „Rabla” – măsură pe care o consideră simbolică pentru lipsa de predictibilitate a politicilor actuale.

În final, deputatul băcăuan afirmă că AFM trebuie „protejat și reformat, nu golit și desființat”, subliniind că instituția a reprezentat în ultimii ani un instrument esențial pentru evitarea sancțiunilor europene și pentru finanțarea tranziției verzi.