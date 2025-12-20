Deputatul Mircea Fechet, reacție în urma votului Consiliului Local: „Administrația Viziteu, care nu are nicio problemă să facă blaturi pe zeci de milioane de euro cu AUR, confundă bunul plac cu responsabilitatea”

Deputatul Mircea Fechet, președintele PNL Bacău, a reacționat în urma ședinței de Consiliul Local, în care s-au votat creșterea taxelor pe salubritate și achiziționarea „Casei Albastre”. „Administrația locală trebuie să fie un sprijin pentru oameni, nu o povară, iar atunci când deciziile luate în numele unui oraș întreg apasă tot mai greu pe umerii contribuabililor, lucrurile merită spuse pe nume”, transmite deputatul.

Mircea Fechet a mai precizat: „văd din ce în ce mai des că administrația Stanciu-Viziteu, care nu are nicio problemă să facă blaturi pe zeci de milioane de euro cu AUR, confundă bunul plac cu responsabilitatea și experimentele cu managementul public.”

El consideră că municipiul Bacău a devenit „raiul deciziilor de conjunctură” și al cheltuielilor pentru care nu există o urgență reală, dar care pun presiune din ce în ce mai mare pe buzunarul oamenilor. Redăm mesajul integral al deputatului Mircea Fechet: