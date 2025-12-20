Deputatul Mircea Fechet, reacție în urma votului Consiliului Local: „Administrația Viziteu, care nu are nicio problemă să facă blaturi pe zeci de milioane de euro cu AUR, confundă bunul plac cu responsabilitatea”

Deputatul Mircea Fechet, președintele PNL Bacău, a reacționat în urma ședinței de Consiliul Local, în care s-au votat creșterea taxelor pe salubritate și achiziționarea „Casei Albastre”. „Administrația locală trebuie să fie un sprijin pentru oameni, nu o povară, iar atunci când deciziile luate în numele unui oraș întreg apasă tot mai greu pe umerii contribuabililor, lucrurile merită spuse pe nume”, transmite deputatul.
Mircea Fechet a mai precizat: „văd din ce în ce mai des că administrația Stanciu-Viziteu, care nu are nicio problemă să facă blaturi pe zeci de milioane de euro cu AUR, confundă bunul plac cu responsabilitatea și experimentele cu managementul public.”
El consideră că municipiul Bacău a devenit „raiul deciziilor de conjunctură" și al cheltuielilor pentru care nu există o urgență reală, dar care pun presiune din ce în ce mai mare pe buzunarul oamenilor. Redăm mesajul integral al deputatului Mircea Fechet:
Administrația locală trebuie să fie un sprijin pentru oameni, nu o povară, iar atunci când deciziile luate în numele unui oraș întreg apasă tot mai greu pe umerii contribuabililor, lucrurile merită spuse pe nume.
Ca băcăuan, văd din ce în ce mai des că administrația Stanciu-Viziteu, care nu are nicio problemă să facă blaturi pe zeci de milioane de euro cu AUR, confundă bunul plac cu responsabilitatea și experimentele cu managementul public.
Municipiul Bacău a devenit raiul deciziilor de conjunctură, luate fără să aibă în spate o justificare temeinică, și al cheltuielilor împinse înainte fără să existe o urgență reală. Cheltuieli care pun presiune din ce în ce mai mare pe buzunarul oamenilor.
Când vorbim despre achiziții costisitoare făcute din bani împrumutați, într-un municipiu care încă are străzi de reparat, școli care așteaptă modernizare și cartiere cu probleme nerezolvate, trebuie să ne întrebăm: care sunt, de fapt, prioritățile? Îndatorarea pe zeci de ani, cu alte zeci de milioane euro, chiar dacă e acum la stadiul de alba-neagra pe ordinea de zi a ședințelor de Consiliu Local, tot același lucru înseamnă: o factură usturătoare care va fi plătită de copiii noștri.
La fel, menținerea unor tarife ca de Capitală pentru parcările publice nu e politică de mobilitate, ci jaf. La fel cum e și împărțirea de amenzi ilegale. Amenzi care îi lovesc direct în buzunar pe cei care merg zilnic la muncă, pe micii antreprenori și pe toți cei care încearcă să ducă o viață normală într-un oraș aglomerat. Administrațiile responsabile nu penalizează oamenii pentru că se deplasează pe patru roți, ci le creează alternative și le oferă soluții legale.
Cât despre majorarea taxei de salubrizare, într-un context economic dificil, este mai degrabă o recunoaștere a eșecului de a gestiona eficient o problemă unde s-au luat decizii greșite, pentru care oamenii sunt nevoiți să plătească acum.
Colegii mei liberali din Consiliul Local au ales să spună „NU” acestei direcții greșite în care se îndreaptă municipiul Bacău. Este un „NU” spus risipei și taxării excesive. Un „NU” spus răspicat, din respect pentru băcăuani: Bacăul NU este un laborator de experimente, ci un oraș viu, cu oameni care muncesc pentru familiile lor și care își fac planuri de viitor. Iar viitorul, așa cum e gestionat astăzi, nu arată deloc bine în Bacău.
Bacăul are nevoie de o administrație care cântărește fiecare leu, care ascultă vocea comunității și care guvernează cu responsabilitate. O administrație care construiește pe termen lung, fără să pună jugul pe umerii celor care deja duc destul.– deputat Mircea Fechet, președinte PNL Bacău
Diana a zis
Nea Mircea administratorul public , inculpatu nu e de la voi, de la PNL?
PNL fara busola: inca 8 ani??? a zis
Bravo Diana. Ce imi place de tine. Poate se trezesc astia de la PNLcae nu au avut candidat la Primarie in ultimii 8 ani. Se fac de râs. Impotență politică. Să isi retraga rapid administratorul caci pt. el cei care au colaborat cu DNA au fost retrogradati de primar ca na, la primarie nu sunt agreati cei care sunt onesti. Mai bine obedienti.
ana a zis
ce folos, Mirciulică? Ce folos?! Coaliția e a voastră, nu a noastră! Să nu vă mirați când AUR vor trece de la 40 la 60%. De acolo…..probabil toți vom ajunge la un nou Canal!
Las-o jos a zis
Nu sunteți în alianță cu usr?Bolojan sărăcie nu e de la voi?E bun Fritz?E bine la guvernare?
E nasol când nu ai vicepreședinte la Cj și nici subprefect.Auuu.Doare!
Duplicitar!!!!
Ion Vasile a zis
Prima data in ultimul timp cind merita laudati consilierii PNL pentru ca s-au opus hotomaniilor emanate de mintile luminate din Primarie.
Totusi nu am vazut nici o interpelare privind taxa de salubritae desi a fost declarata ilegala in prima instanta !
De asemenea onor consilierii (in afara de cei PNL) au votat impozite neactualizate desi un consilier PNL le-a atras atentia ca exista o ordonanta din 17 decembrie (publicata si in MO tot pe 17 decembrie) care aduce unele modificari
Stan a zis
Dacă nu erau voturi suficiente ca să treacă hotărârea oare pnl nu vota pentru? La fel au făcut și în parlament la pensiile speciale pentru primari și parlamentari. Când au văzut că trece legea au ieșit din sală și s-au dat eroi.