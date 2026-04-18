Deputatul Mircea Fechet: „Viziteu se plânge de austeritate, dar sare peste esențial: prin deciziile pe care le-a luat, a îndatorat băcăuanii până în 2051!”

Deputatul Mircea Fechet îl critică pe primarul Bacăului, Lucian Daniel Stanciu Viziteu (USR), susținând că este lipsit de logică să dea vina pe Guvern pentru problemele orașului, având în vedere că în Executiv se află și miniștri USR, pe care i-ar putea trage la răspundere pentru deciziile adoptate.

„Cineva să-i amintească dlui Viziteu, primarul Bacăului care se culcă în pat cu AUR și se trezește în pat cu AUR, că are patru subordonați pe linie politică, miniștri USR în actualul Guvern, și poate să-i tragă de mânecă oricând cu privire la măsurile pe care aceștia le votează cu două mâini”, a precizat deputatul Mircea Fechet.

Un punct central al criticii este gestionarea financiară – primarul a îndatorat puternic orașul, împovărând locuitorii cu taxe mai mari și eliminând facilități, în timp ce investițiile sunt blocate sau prezentate ca realizări. Deputatul Fechet consideră că „austeritatea” invocată este rezultatul direct al deciziilor administrației locale.

Placa primarului Viziteu a rămas aceeași: „Guvernul e de vină!”. Serios? După cinci ani în care i s-a votat tot, după șantiere abandonate, să spui că e vina Guvernului pentru că lucrurile nu merg înainte e o mare, mare ipocrizie. Dincolo de faptul că dl. Viziteu, patronul binomului USR – AUR din municipiul Bacău, nu face altceva decât să schimbe etichete, minciuna e mai putredă. „Marketingul” se izbește de realitate. Și realitatea e că dl. Viziteu are în Guvern nu unul, ci patru colegi de partid, miniștri USR, care îi sunt și subordonați pe linie politică, iar ei sunt cei care stau la masa deciziei și își dau acordul pentru tot ce critică șeful binomului local USR – AUR. Dacă dl. Viziteu ar fi fost într-adevăr revoltat de scenariul că va avea pe mână un „buget de austeritate” , l-ar fi împiedicat cu sprijinul colegilor săi. Să arăți cu degetul Guvernul când ai acceptat „politica faptului împlinit” spune cel puțin două lucruri: 1. o lipsă totală de înțelegere a rolului pe care îl are un primar, de autoritate executivă, într-o perioadă în care România are nevoie mai mult ca oricând de simțul măsurii, iar Guvernul nu se abate de la direcția pe care merge, cu susținerea totală a partidului din care faci parte. 2. o lipsă totală de argumente pentru dezastrul administrativ girat, într-o formulă politică locală aberantă, pentru că băcăuanii NU au votat un primar care să vâneze țapi ispășitori în timp ce face parte-n parte cu extremiștii. Dl. Viziteu se plânge de austeritate, dar sare peste esențial: prin deciziile pe care le-a luat, a îndatorat băcăuanii până în 2051!!! Și zecile de milioane de euro împrumuturi tot vin valuri-valuri, pare că nu se mai opresc. Cum e asta? Austeritatea e bună atunci când băcăuanii sunt obligați să strângă cureaua pentru că nu ai implementat la timp, ca primar, unele proiecte pentru care nu trebuia să pui mai nimic de la bugetul local, iar acum îi cocoșezi pe oameni cu datorii de zeci de milioane, care puteau fi evitate? a mai spus deputatul Mircea Fechet

De asemenea, deputatul Fechet a mai subliniat că situația municipiului Bacău „nu are rival în țară, cel puțin nu printre municipiile reședință de județ”, făcând referire la taxele crescute la limita maximă, peste recomandările Guvernului, la bonificațiile eliminate, la presiunea directă pe contribuabili și pe firme, la investițiile blocate, prezentate ca realizări în curs, și „ZERO asumare”.

„Un buget la limită, dle Viziteu, e rezultatul direct al modului în care ați condus orașul. Încetați să mai folosiți școlile, parcările, parcurile (eventual alea a căror „reabilitare” începe în momentul în care se împlinea termenul de finalizare) ca burete de spălat imaginea publică! Îi țineți pe oameni captivi într-un oraș care se învârte în cerc, pentru că ăsta e blestemul proiectelor începute la nesfârșit și niciodată terminate. Dle Viziteu, puteți da vina pe oricine, puteți muta discuția unde vreți, dar finalul e același: responsabilitatea nu pleacă nicăieri. Și e la dumneavoastră” – deputatul Mircea Fechet.