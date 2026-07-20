Deputatul Vasile Budacă a participat la Forumul ONU privind dezvoltarea durabilă, la New York

Deputatul PSD de Bacău Vasile Budacă a participat, săptămâna trecută, la Forumul Politic la Nivel Înalt privind Dezvoltarea Durabilă (HLPF 2026), desfășurat la sediul Organizației Națiunilor Unite din New York. Evenimentul este considerat principala platformă internațională de evaluare a implementării Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă.

Potrivit parlamentarului băcăuan, la reuniune au fost prezente 181 de delegații din întreaga lume, reunind lideri guvernamentali, parlamentari, reprezentanți ai organizațiilor internaționale, ai mediului de afaceri, ai comunității științifice și ai societății civile.

„Prezența României la acest eveniment reflectă angajamentul ferm al țării noastre pentru promovarea dezvoltării durabile, consolidarea cooperării multilaterale și susținerea unor politici publice care răspund provocărilor economice, sociale și de mediu ale prezentului”, a transmis Vasile Budacă într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.

Deputatul băcăuan a subliniat și importanța cooperării internaționale în actualul context geopolitic.

„Cred cu tărie că, într-un context internațional tot mai complex, dialogul, solidaritatea și parteneriatele strategice reprezintă fundamentul construirii unui viitor sigur, prosper și sustenabil pentru generațiile viitoare”, a mai afirmat acesta.

Forumul Politic la Nivel Înalt privind Dezvoltarea Durabilă este organizat anual sub egida Organizației Națiunilor Unite și reprezintă principalul mecanism de monitorizare și evaluare a progreselor statelor membre în atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) asumate prin Agenda 2030.