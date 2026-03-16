Deputatul Vasile Budacă: proprietarii caselor construite înainte de 1990 pot obține mai ușor terenul de sub locuință

Deputatul Vasile Budacă (PSD) anunță că Parlamentul a adoptat o modificare a Legii fondului funciar nr. 18/1991, care simplifică procedura prin care proprietarii caselor construite pot obține dreptul de proprietate și asupra terenului aferent locuinței și curții.

Potrivit parlamentarului, în multe localități din România există situații în care oamenii dețin case construite de zeci de ani, uneori chiar înainte de 1990, însă terenul de sub locuință sau curtea aferentă nu figurează în proprietatea lor, fiind în continuare înregistrat la stat sau la primărie.

Modificarea vizează art. 27 alin. (2³) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 și stabilește mai clar procedura prin care proprietarii pot solicita stabilirea dreptului de proprietate asupra terenului aferent casei, curții și anexelor gospodărești.