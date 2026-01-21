Deraierea de la Faraoani, cauzată de o osie dată de CFR Marfă la rebut și montată ”de bună” la Pașcani. Proprietarul, Nitramonia Bacău, ar fi știut

Deraierea de la Faraoani de acum un an a avut drept cauză o osie provenită dintr-o șarjă dată la rebut de CFR Marfă în 2004, dar care a fost montată în 2023 pe un alt vagon, la Electroputere VFU Pașcani, societate din Grupul Grampet al lui Gruia Stoica. Peste nici doi ani, osia respectivă avea să producă un accident feroviar.

În urmă cu un an, circulația feroviară este restricționată temporar pe firul I, între stațiile Orbeni și Faraoani, din cauza deraierii de prima osie a unui vagon din compunerea unui tren de marfă operat de Vest Trans Rail, cu 35 de vagoane ale Nitramonia Bacău în componență. Agenția de Investigare Feroviară Română a publicat Raportul de investigare privind deraierea de la Faraoani, produsă pe 17 ianuarie 2025, în circulația trenului de marfă nr. 67204 016.

În urma producerii accidentului a fost afectată suprastructura căii ferate, pe firul I de circulație, pe o distanță de 2115 metri. Au fost anulate 55 de trenuri de călători, au întârziat 1.132 de trenuri de călători și marfă, cu un total de 5.757 de minute (aproape 96 de ore!).

Circulația feroviară între haltele de mișcare Orbeni și Faraoani, pe firul I, a fost închisă imediat după producerea accidentului, aceasta fiind redeschisă după efectuarea verificărilor și reparațiilor la infrastructura afectată, abia pe 24 martie 2025.

Potrivit expertizei, de vină pentru deraiere a fost o osie cu defect de fabricație. Osia implicată în accident fusese produsă în anul 2004 de SMR SA Balș, societate care la momentul producerii deraierii se afla în procedură de faliment. În perioada 2004-2008, pe rețeaua feroviară din Romania s-au produs șapte cazuri de rupere în exploatare a osiilor-axă produse la Balș în anul 2004, montate la vagoane ale CFR Marfă reparate de MEVA SA Drobeta Turnu Severin. Apoi, s-a dispus retragerea imediată din circulație a tuturor vagoanelor echipate cu osii din șarja respectivă (70 de bucăți).

Numai că, peste ani, mai exact în 2023, Electroputere VFU Pașcani a montat o astfel de osie pe un vagon al Nitramonia BC SRL Bacău. Asta, cu toate că societatea fusese informată despre defecte.

