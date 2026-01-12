Derapaj la Gura Văii: primarul, în conflict deschis cu „suveraniștii”. Silviu Tinei propune un test pentru alegătorii analfabeți

Un conflict între primar și „suveraniștii” analfabeți din comuna Gura Văii, județul Bacău, a izbucnit pe Facebook. O postare controversată a primarului Silviu Tinei critică alegătorii cu pretenții, dar care nu știu carte.
„Una din provocările funcției de primar este traducerea solicitărilor dumneavoastre scrise! Susțin introducerea votului cenzitar! Fără dubii!”, a scris primarul Tinei, care a distribuit în facsimil o cerere de concediu a unui asistent de persoană cu handicap.
El a revenit în comentarii și cu alte explicații: „La finalul buletinului de vot trebuie să scrie așa: pentru ca votul dvs să fie validat, vă rugăm să scrieți care este rezultatul pentru: 2×2 – 2”.
Contactat de Ziarul de Bacău, primarul Silviu Tinei a explicat motivele care l-au făcut să răbufnească. „Mesajul e potrivit în zilele noastre. El a fost la Primărie, în schimb le-a vorbit foarte urât angajaților. A zis că le dă 50 de lei angajaților Primăriei, ca să-i scrie cererea. A zis că el nu are timp să scrie, deși i-am explicat că nu are nimeni timp să o facă în locul lui. El a continuat cu amenințări suveraniste, că le face „costume din sute” angajaților. I-am zis din nou că niciun funcționar nu are voie să ia bani ca să scrie o cerere”, a relatat edilul.
Potrivit primarului, situația este tot mai gravă, și o categorie tot mai numeroasă de cetățeni fără carte devine agresivă cu funcționarii publici. „Sunt mulți ca el, care vin, nu știu să scrie și aruncă cu bani pe masă. În fiecare zi! Nu li se refuză drepturile, dar trebuie să-și scrie singuri cererile. Lumea din comună trebuie să înțeleagă că până și analfabeții trebuie să aibă bun simț. Nu să ne amenințe că ne cumpără pe toți. Trebuie predate lecții, că altfel ni se urcă în cap, ne vor cuceri cu totul. Au drepturi, dar au și obligații”, a concluzionat edilul.
Comentarii
Florin a zis
De ce ar fi derapaj? Care este opinia jurnalistului? Era mai bine sa faca plangere penala pentru ultraj?
stan a zis
Minunata idee ! Sunt de acord . De unde putem sti daca cetatenii slab alfabetizati sau analfabetii functionali inteleg despre ce este vorba cand voteaza . Multi cred ca trebuie sa primeasca ajutoare sociale , caldari , eugenii sau niste sticle de ulei .
Lumi a zis
Ce analfabet! Nu se înțelege nimic din ce a scris!
Dinescu Dan a zis
Nu acesti oameni semianalfabeti sunt problema, multi din ei vin si va platesc taxe, sa va lafaiti cu banii publici si sa-i sifonati ,va duc in spate, presteaza munci grele. Si inainte de revolutie erau multi si tara progresa. Pestele se impute de la cap.
Vailean a zis
E cumplit ce e in toată tara, nu numai in mediul rural. Daca au ajuns semianalfabeti sa fie primari, viceprimari, consilieri locali ! Va dați seama că unii ca ăștia, vânduți pentru banii dați de primari si viceprimari , direct sau prin interpuși, decid cine ajunge in funcția de primar ? E un exemplu rar domnul Tinei, demn de tot respectul . Ca ceilalți, in proporție de 99,99 % se bucura ca au de-a face cu astfel de prosti, masa de manevra la vot. Ceea ce e cu adevărat relevant e si faptul ca procentul atat de mare de analfabeți e in zona Moldovei , din păcate, zona care a dat naștere si multor genii.