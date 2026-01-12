Derapaj la Gura Văii: primarul, în conflict deschis cu „suveraniștii”. Silviu Tinei propune un test pentru alegătorii analfabeți

Un conflict între primar și „suveraniștii” analfabeți din comuna Gura Văii, județul Bacău, a izbucnit pe Facebook. O postare controversată a primarului Silviu Tinei critică alegătorii cu pretenții, dar care nu știu carte.

„Una din provocările funcției de primar este traducerea solicitărilor dumneavoastre scrise! Susțin introducerea votului cenzitar! Fără dubii!”, a scris primarul Tinei, care a distribuit în facsimil o cerere de concediu a unui asistent de persoană cu handicap.

Facsimil: cererea publicată de primarul din Gura Văii

El a revenit în comentarii și cu alte explicații: „La finalul buletinului de vot trebuie să scrie așa: pentru ca votul dvs să fie validat, vă rugăm să scrieți care este rezultatul pentru: 2×2 – 2”.

Contactat de Ziarul de Bacău, primarul Silviu Tinei a explicat motivele care l-au făcut să răbufnească. „Mesajul e potrivit în zilele noastre. El a fost la Primărie, în schimb le-a vorbit foarte urât angajaților. A zis că le dă 50 de lei angajaților Primăriei, ca să-i scrie cererea. A zis că el nu are timp să scrie, deși i-am explicat că nu are nimeni timp să o facă în locul lui. El a continuat cu amenințări suveraniste, că le face „costume din sute” angajaților. I-am zis din nou că niciun funcționar nu are voie să ia bani ca să scrie o cerere”, a relatat edilul.

Potrivit primarului, situația este tot mai gravă, și o categorie tot mai numeroasă de cetățeni fără carte devine agresivă cu funcționarii publici. „Sunt mulți ca el, care vin, nu știu să scrie și aruncă cu bani pe masă. În fiecare zi! Nu li se refuză drepturile, dar trebuie să-și scrie singuri cererile. Lumea din comună trebuie să înțeleagă că până și analfabeții trebuie să aibă bun simț. Nu să ne amenințe că ne cumpără pe toți. Trebuie predate lecții, că altfel ni se urcă în cap, ne vor cuceri cu totul. Au drepturi, dar au și obligații”, a concluzionat edilul.