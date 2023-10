Deschiderea anului universitar la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău: peste 2500 de boboci în anul I

Luni, 2 octombrie, în Aula Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, a avut loc festivitatea de deschidere a anului universitar 2023-2024, în prezența oficialităților, colaboratorilor din mediul socio-economic, cultural și sportiv, profesorilor și studenților și părinților.

Au participat din partea oficialităților domnul Mircea FECHET, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, domnul Lucian-Gabriel BOGDĂNEL, Prefectul Județului Bacău, domnul Valentin IVANCEA, președintele Consiliului Județean Bacău, domnul Lucian STANCIU- VIZITEU, Primarul Municipiului Bacău și doamna Ana-Maria EGARMIN, Inspector Școlar General, care au transmis mesaje pentru studenți și profesori la început de an universitar.

„În acest an Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău intră în al 63-lea an de existență, iar prin cele 35 de programe de studii universitare de licență, 24 de programe de studii universitare de master și 3 programe de doctorat, Universitatea caută să își găsească locul în aria învățământului național și internațional. Deja facem parte dintr-un Consorțiu internațional cu universități din Belgia, Spania, Olanda, Germania și Austria, care a obținut calificativul de excelență pentru proiectul depus de anul acesta. Vreau să urez studenților boboci și tuturor studenților Universității un an academic cu realizări și să se implice în cât mai multe proiecte pe care Universitatea le implementează”, a declarat Prof. univ. dr. ing. Dr. h. c. Valentin NEDEFF, Președintele Senatului Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.

„Începem cu bucurie noul an universitar pentru că avem cei mai mulți boboci din ultimii 4 ani, peste 2500 de studenți în anul I. A fost o admitere foarte bună, atât în privința studenților români, cât și studenții străini veniți din 21 de țări să studieze la noi, ceea ce ne dă încredere că facem un învățământ de calitate. Ne călăuzim activitatea pe mai multe principii: primul Universitatea aproape de tine, de studenți, de comunitate, de mediul socio-economic și administrativ. De asemenea, dorim să creștem digitalizarea Universității, internaționalizarea, creșterea performanței în cercetare, proiecte europene care susțin sustenabilitatea Universității astfel încât să devenim un pol de atracție în regiune”, a precizat Prof. univ. dr. ing. habil. Carol SCHNAKOVSZKY, Rectorul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.

În numele studenților boboci a luat cuvântul studenta Daria ILIUȚĂ, studentă în anul I la Facultatea de Litere: „Nu este pentru prima dată când pășesc pragul Universității și, vă mărturisesc, cu cea mai mare sinceritate, că, de fiecare dată când am vizitat acest loc, din dorința de a-mi alege instituția care să-mi călăuzească pașii academici, am fost primită cu mare bucurie și deschidere față de viitorii studenți. Am simțit, ca nicăieri altundeva, că aparțin locului datorită oamenilor minunați care au făcut posibile diverse activități și workshop-uri din cadrul Universității”.

Studentul Alexandru CHETROIU, Președintele Ligii Studențești a prezentat proiectele și activitățile realizate de Liga studențească pentru studenții care vor să își dezvolte abilitățile personale, dar și să se implice activ în plan social. În perioada 2-6 octombrie 2023 Liga studențească organizează sub denumirea „Boboc Fest” o serie de activități educaționale, culturale, sportive și de divertisment destinate bobocilor în vederea familiarizării cu mediul academic.