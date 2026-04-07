Descinderi în Dărmănești și Dofteana după o bătaie în curtea unei firme din Slănic Moldova

Patru bărbați, cu vârste între 26 și 59 de ani, sunt cercetați de polițiști după ce ar fi agresat un alt bărbat, într-un incident violent petrecut în curtea unui operator economic din Slănic Moldova. Oamenii legii au descins la locuințele suspecților pentru a strânge probe.

Pe data de 7 aprilie, polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Slănic Moldova, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Onești, au efectuat trei percheziții domiciliare în orașul Dărmănești și comuna Dofteana, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de tulburarea ordinii și liniștii publice, precum și lovirea sau alte violențe.

Potrivit anchetatorilor, în urma cercetărilor s-a stabilit că patru bărbați ar fi agresat fizic un alt bărbat, în vârstă de 45 de ani, în timp ce se aflau în curtea unei societăți comerciale din Slănic Moldova. Incidentul ar fi provocat și tulburarea ordinii publice.

În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit și ridicat mai multe mijloace materiale de probă, necesare continuării anchetei.

La acțiune au participat și luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale al IPJ Bacău, precum și jandarmi.

Cercetările sunt în desfășurare pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul și dispunerea măsurilor legale.