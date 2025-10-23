Descoperire macabră! Cadavrele a doi tineri iubiți din județul Bacău, găsite într-o mașină pe un câmp din Harghita

Descoperire macabră, miercuri după-amiază, pe un câmp din Harghita. Doi tineri iubiți din localitatea Ghimeș, județul Bacău, au fost găsiți morți într-o mașină, în zona Lacului Frumoasa. Lângă ei, anchetatorii au descoperit un pistol de asomare, utilizat în mod obișnuit la sacrificarea animalelor, scrie libertatea.ro.

Trupurile celor doi prezentau urme de împușcare, iar în interiorul autoturismului a fost găsit un pistol de asomare, utilizat de obicei pentru sacrificarea animale. Anchetatorii au fost alertați de un cetățean care trecea prin zonă și a observat mașina parcată în zona împădurită. Fata era împușcată în zona inimii, tânărul, în cap.

Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita, prim-procurorul adjunct Dan Gîlcescu, a precizat joi, pentru Agerpres, că tinerii din Bacău erau împreună de aproximativ un an și plecaseră de acasă cu o zi înainte să fie găsiți morți.

În cursul zilei de joi urmează să fie efectuate necropsiile, pentru a se stabili cauzele exacte ale deceselor. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele evenimentului.

Potrivit rudelor, Bianka și Tony plănuiau să plece în Olanda pentru muncă. Cei care îi cunoșteau îi descriu ca doi tineri energici, plini de viață, cu vise mari și un zâmbet mereu gata să însenineze ziua celor din jur, scrie observatornews.ro.



