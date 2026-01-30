Deșeuri reciclabile care pot fi refolosite pentru proiecte handmade sau pentru a face economii în gospodărie

Deșeurile nu trebuie să fie doar „gunoi”. Multe dintre ele pot fi transformate în resurse utile, care te ajută să cheltuiești mai puțin și să trăiești mai sustenabil. Desigur, nu vei putea reutiliza tot. De aceea, este important ca deșeurile pe care trebuie să le arunci să fie colectate separat și să ajungă în recipientele potrivite: plastic la galben, sticla la verde, cartonul la albastru și menajerul la negru.

Cu deșeurile reciclabile e mai simplu. Poate deja ai făcut câteva schimbări și, în loc să cumperi alte și alte caserole de plastic ori de câte ori se crapă sau rămân uitate la copii/prieteni/rude sau la muncă, refolosești recipientele de la smântână, înghețată sau borcanele de la cremele de ciocolată. Le poți folosi și pentru depozitarea diverselor lucruri mici de prin casă, a mirodeniilor, a făinii etc.

Nu arunca nici recipientul cu pompiță, după ce ai consumat săpunul lichid sau crema/șamponul. Data viitoare, cumpără o rezervă și reumple sticla.

Sticle de vin, bere sau suc natural pot fi transformate în vaze decorative, pot fi folosite pentru infuzii de ulei sau oțet aromatizat, ori, cu un pic de creativitate, transformate în lămpi. Borcanele pot deveni vaze, pe care să le personalizezi după bunul plac (pictate, decorate cu diverse materiale etc.)

Conservele de tablă sau dozele de aluminiu pot deveni suporturi de creioane / tacâmuri, ghivece pentru plante sau suporturi pentru lumânări sau lanterne rustice. Ghivece simpatice pentru flori poți face și din PET-uri. Le decupezi în forma dorită, le pictezi și gata.

De asemenea, și tuburile de la proasoapele de hârtie sau de la hârtia igienică pot fi folosite pentru a crea diverse tipuri de suporturi.

Data viitoare când cumperi ouă, nu arunca cartonul. Îl poți transforma în suporturi pentru semințe/răsaduri.

Prea multe cutii de pantofi? Transformă-le în organizatoare pentru sertare sau mini spații de depozitare pentru birou.

Ce nu-ți trebuie, aruncă în recipientul potrivit!

Recipientul Galben e doar pentru Plastic și Metal pentru zona de blocuri (platforme publice). Pentru zona de case, unde colectarea se realizează din poartă în poartă, pubela galbenă este pentru Plastic și Metal și Hârtie și Carton.

Înainte de a arunca deșeurile din plastic sau metal, le clătim/curățăm cu apă, dacă sunt murdare; le scoatem dopul (în cazul sticlelor din plastic); le presăm cât mai bine posibil, pentru a ocupa cât mai puțin spațiu. Deșeuri care trebuie colectate în recipientul galben: sticle și ambalaje din plastic (tip PET sau sticlele de lapte/iaurt), pungile, folia, caserolele din plastic, cutii de lapte și suc (de tipul Tetra Pack), cutii de conservă, doze de aluminiu de la băuturi, alte bidoane și recipiente din plastic (de ex. de la detergenți) și alte obiecte de plastic de mici dimensiuni (de ex. jucării).

Recipientul Albastru e doar pentru Hârtie și Carton pentru zona de blocuri (platforme publice).

Înainte de a arunca deșeurile din carton sau hârtie, ne asigurăm că sunt curate și că nu sunt contaminate cu uleiuri, resturi alimentare etc; le pliem/comprimăm pentru a economisi spațiu în interiorul pubelei/containerului; nu aruncăm cartoane îmbibate cu ulei (cum sunt, uneori, cutiile de pizza) în recipientele albastre. Deșeuri care trebuie colectate în recipientul albastru: cutii și ambalaje din hârtie/carton (de ex. cutii de la electronice, de la alimente, cartoane de ouă, cutii de pizza, de pantofi, pungi din hârtie etc), maculatură (de ex. ziare, cărți, reviste, caiete, etc).

Ambalajele din sticlă trebuie să fie goale și curate înainte de a le arunca. Ca regulă generală în pubela verde se aruncă numai ambalaje din sticlă. Deșeuri care trebuie colectate în recipientul verde: sticle și ambalaje din sticlă (fără capac), borcane (fără capac), damigene, ambalaje din sticlă de la produse cosmetice (curate și fără conținut) etc. Sticla poate fi reciclată indiferent de culoarea ei (verde, maro etc), iar spargerea produselor din sticlă când sunt aruncate în recipientele verzi de colectare nu afectează procesul de reciclare.

Recipientul Negru sau Metalic este doar pentru gunoiul menajer.

Exemple de deșeuri reziduale care pot fi colectate: resturi de mâncare (carne, lactate, vegetale, ouă), scutece de unică folosință, absorbante, reziduurile/excrementele animalelor de casă, conținutul sacului de la aspirator, mucuri de țigară, șervețele folosite, ambalaje foarte murdare, cioburi de ceramică și porțelan, veselă de unică folosință foarte murdară, cenușa de la sobe (dacă în afară de lemn se ard și cărbuni), resturi vegetale din curte (dacă sunt tratate cu pesticid), lemn tratat sau vopsit ș.a.

NU se depun în pubela neagră următoarele deșeuri: deșeuri textile, încălțăminte, pământ, nisip, pietriș, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii, acumulatori, componente ale autovehiculelor (piese din dezmembrări), anvelope, deșeuri din construcții și demolări, deșeuri voluminoase (mobilier, covoare, saltele, etc.).

Pentru mai multe informații legate de colectarea selectivă, accesați Ghidul de colectare selectivă disponibil pe site-ul Soma Bacău.

