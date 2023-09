Deșeuri reciclabile încă ajung la groapa de gunoi Bacău. Ministrul Fechet: „La 30 noiembrie, toate aceste deșeuri din ambalaje vor purta o garanție de 50 de bani”

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a participat astăzi, la Bacău, la un exercițiu de determinare a compoziției deșeurilor municipale, colectate la nivelul județului. În acest mod, demnitarul a vrut să se asigure că prevederile legale în ceea ce privește colectarea, transportul și tratarea deșeurilor sunt respectate întocmai.

”Exercițiul de astăzi ne demonstrează clar că nu reușim să gestionăm corespunzător deșeurile pe care le producem. Împreună cu angajații operatorului de salubritate, am ales la întâmplare una dintre mașinile de gunoi care colectează deșeurile municipale și am analizat compoziția acestora. În mod normal, în această încărcătură ar fi trebuit să existe doar deșeurile nereciclabile, care merg către depozitare. Plasticul, metalul, sticla, hârtia sau cartonul, pentru care există obligația de colectare separată la sursă, nu ar avea ce să caute în acest transport. Din păcate însă, rezultatele au fost următoarele: am găsit cantități însemnate de deșeuri reciclabile care ar fi ajuns la depozitele și așa prea pline. Și asta se întâmplă zilnic, în toată țara! Astfel de rezultate ne arată că încă avem probleme majore în gestionarea corespunzătoare a deșeurilor generate de populație”, a declarat ministrul Mircea Fechet.

Ministrul băcăuan a explicat că cel mai la îndemână instrument care ar putea rezolva această problemă este implementarea Sistemului de Garanție Returnare pentru Ambalaje. ”Atunci când SGR va porni, la 30 noiembrie 2023, toate aceste deșeuri din ambalaje vor purta o garanție de 50 de bani, iar interesul consumatorilor va fi să recupereze această garanție prin predarea ambalajelor la orice magazin. Nu cred că românii vor continua cu practicile actuale după implementarea SGR, pentru că asta ar însemna să arunce efectiv banii la gunoi. Vom repeta acest gen de analize și pe parcursul anului viitor, pentru a ne asigura că strategia noastră va da roade”, a precizat ministrul.