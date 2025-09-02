Detalii inedite despre extinderea Arena Mall. Acoperișul va avea o terasă verde, cu restaurante și zone de relaxare

Extinderea Arena Mall Bacău este susținută de parteneriate strategice cu companii de top în domeniul construcțiilor. Antreprenor general este compania SSAB AG, conceptul de arhitectură este elaborat de DRS-Architects, proiectantul structurilor de rezistență este Concept Structure, proiectant pentru specializarea instalații este Addict Engineering, iar One PM asigură serviciile de project & cost management, conform portalului Agenda Construcțiilor.
Peste 11.000 de mp de tablă cutată
Totodată, ArcelorMittal Construction, lider global în furnizarea de soluții metalice, a livrat de la fabrica din Pantelimon 11.400 mp de tablă cutată autoportantă Hacierco 153/290 (T153), în culoarea RAL 9002/ 15 microni, cu lungimi de până la 13.000 mm, din care 9.000 mp cu grosime de 1 mm și 2.400 mp cu grosime 1,25 mm.
„Ne bucurăm să facem acest pas important în extinderea proiectului Arena Mall Bacău, alături de partenerii noștri de la ArcelorMittal Construction România. Calitatea materialelor furnizate și profesionalismul echipei au contribuit la buna desfășurare a lucrărilor”, au transmis reprezentanții antreprenorului SSAB-AG.
Terasă circulabilă pe acoperiș
Proiectul de extindere a centrului comercial Arena Mall Bacău vizează creșterea suprafeței construite de la 13.170 mp la 26.550 mp, iar suprafața desfășurată totală va ajunge la 63.000 mp. Lucrările includ și amenajarea unei terase verzi pe acoperiș, circulabilă, amenajată pentru locuri de luat masa, relaxare, agrement și activități sportive. Amenajările exterioare cuprind 1.270 locuri de parcare împărțite pe mai multe categorii de dimensiuni și accesibilitate.
Arena Mall face parte dintr-un proiect amplu care include dezvoltarea unui hotel de 4 stele cu 80 de camere și a unui complex rezidențial cu 245 de camere. Valoarea totală a investiției este de aproximativ 65 milioane de euro, extinderea urmând a cuprinde clădiri cu o suprafață desfășurată totală de 70.000 mp. Termenul de finalizare pentru etapa de extindere a mall-ului este prevăzut în anul 2025, celelalte facilități urmând a fi implementate în etape.
Comentarii
BoogieMan a zis
As avea o observatie referitoare la aceasta investitie, foarte bine ca se face, felicitari investitorului si succes pe mai departe, dar… cine este acel proiectant care a „pictat” noua parcare pentru clienti si cine este birocratul care a „receptionat” aceasta asa-zisa opera?!? Cine are, cat de cat, un minim de habar stie ca dimensiunile minime ale unui loc de parcare la 90 de grade trebuie sa fie de 2,5 metri * 5 metri. La fel, cine are un minim respect fata de clientii sai, nu deseneaza locuri de parcare pe o tarla, fara treceri pietonale spre mall, doar ca sa ii dea la numar si cu incalcarea normativelor in vigoare.
Pe locurile de parcare actuale poti parca maxim o Dacia Spring sau o motocicleta, 2 masini, una langa cealalta incadrate pe mijloc intre linii, nu incap incat sa si poti deschide o portiera.
Cristi a zis
Bun comentariul anterior, ar trebui ca fiecare dintre noi sa parcam pe doua locuri,poate se sesizează cineva!
Când cobori din masina, trebuie pur si simplu sa te strecori, pt a nu lovi cu portiera masina vecinului de parcare!
As vrea sa vad pe unul.din administratorii parcării, cum coboară ei din limuzinele lo!
xAV a zis
Au fost inspirati de parcarea de la insula.
cristi a zis
desteptii de la primaria bacau au facut fix la fel locurile de parcare marcate…in cel mai fericit caz incape o masina de clasa mica…daca sunt doua parcate, abia daca poti parca o masina mica intre…bani vor pe locurile alea, dar ei au in cap doar trotinete si curcubeu…o bataie de joc marca inregistrata primaria bacau…
Agitatorii a zis
Acelasi gen de parcare ce nu respecta legea este si la blocul Simba Invest de langa mall, cu deosebirea ca acolo au fost zeci de fraieri care au cumparat locurile de parcare ce nu respecta dimensiunile legale. In alta ordine de idei, poate ne zice budeanul ce parere are despre cozile de sute de metri de masini care se fac in zona mall-ului. Stefan cel Mare o fi fost el domnitor fain, dar nu e autostrada.