Detalii inedite despre extinderea Arena Mall. Acoperișul va avea o terasă verde, cu restaurante și zone de relaxare

Extinderea Arena Mall Bacău este susținută de parteneriate strategice cu companii de top în domeniul construcțiilor. Antreprenor general este compania SSAB AG, conceptul de arhitectură este elaborat de DRS-Architects, proiectantul structurilor de rezistență este Concept Structure, proiectant pentru specializarea instalații este Addict Engineering, iar One PM asigură serviciile de project & cost management, conform portalului Agenda Construcțiilor.

foto: SSAB

Peste 11.000 de mp de tablă cutată

Totodată, ArcelorMittal Construction, lider global în furnizarea de soluții metalice, a livrat de la fabrica din Pantelimon 11.400 mp de tablă cutată autoportantă Hacierco 153/290 (T153), în culoarea RAL 9002/ 15 microni, cu lungimi de până la 13.000 mm, din care 9.000 mp cu grosime de 1 mm și 2.400 mp cu grosime 1,25 mm.

„Ne bucurăm să facem acest pas important în extinderea proiectului Arena Mall Bacău, alături de partenerii noștri de la ArcelorMittal Construction România. Calitatea materialelor furnizate și profesionalismul echipei au contribuit la buna desfășurare a lucrărilor”, au transmis reprezentanții antreprenorului SSAB-AG.

Terasă circulabilă pe acoperiș

Proiectul de extindere a centrului comercial Arena Mall Bacău vizează creșterea suprafeței construite de la 13.170 mp la 26.550 mp, iar suprafața desfășurată totală va ajunge la 63.000 mp. Lucrările includ și amenajarea unei terase verzi pe acoperiș, circulabilă, amenajată pentru locuri de luat masa, relaxare, agrement și activități sportive. Amenajările exterioare cuprind 1.270 locuri de parcare împărțite pe mai multe categorii de dimensiuni și accesibilitate.

Arena Mall face parte dintr-un proiect amplu care include dezvoltarea unui hotel de 4 stele cu 80 de camere și a unui complex rezidențial cu 245 de camere. Valoarea totală a investiției este de aproximativ 65 milioane de euro, extinderea urmând a cuprinde clădiri cu o suprafață desfășurată totală de 70.000 mp. Termenul de finalizare pentru etapa de extindere a mall-ului este prevăzut în anul 2025, celelalte facilități urmând a fi implementate în etape.