Deținătorii de terenuri, somați de Primăria Bacău să-și curețe proprietățile de ambrozie

Primăria Bacău a început transmiterea somațiilor către proprietarii de terenuri pe care a fost identificată ambrozia, o plantă care creează alergii puternice chiar și în rândul oamenilor sănătoși, transmite instituția.

Potrivit legislației în vigoare, proprietarii de terenuri au obligația de a elimina această plantă, în caz contrar riscând, în primă fază, avertismente – dacă nu se conformează în termen de 15 zile de la notificare și ulterior, amenzi, de la 1.000 la 5.000 de lei pentru persoane fizice și de la 10.000 la 20.000 de lei pentru persoane juridice.

„Combaterea ambroziei se face pe tot parcursul anului, nu doar sezonier. Intervențiile – smulgere manuală, cosire, erbicidare sau alte metode – trebuie efectuate periodic, între răsărire și apariția primelor inflorescențe, și cel târziu până la 30 iunie a fiecărui an. Măsurile se mențin până la sfârșitul perioadei de vegetație”, transmite municipalitatea.

Poliția Locală a Municipiului Bacău face verificările și identifică în teren proprietarii în mod recurent. Pentru a veni în sprijinul instituției, cetățenii din Bacău pot semnala prezența ambroziei pe site-ul primăriei sau pe harta ambroziei.