Dezastru în azilele de bătrâni din Bacău! Amenzi totale de 688.000 de lei, după un control cerut de Prefectură

Controalele desfășurate în toate centrele rezidențiale pentru persoane vârstnice și în unitățile de îngrijiri medicale și medico-sociale din județul Bacău s-au încheiat, iar rezultatele arată numeroase nereguli. Potrivit Instituției Prefectului, 42 dintre cele 43 de unități verificate au fost sancționate, fiind aplicate amenzi în valoare totală de 687.800 de lei.

Verificările au avut loc în perioada aprilie – iunie 2026, în baza Ordinului Prefectului nr. 99 din 14 aprilie 2026, și au fost realizate de o comisie mixtă formată din reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții de control.

În total au fost inspectate 43 de unități, dintre care 31 de centre rezidențiale pentru persoane vârstnice și 12 unități cu profil de îngrijiri medicale și medico-sociale. Echipele de control au verificat condițiile de cazare și igienă, calitatea alimentației, respectarea drepturilor beneficiarilor, existența autorizațiilor de funcționare, siguranța spațiilor, respectarea legislației muncii și îndeplinirea standardelor minime de calitate.

În urma controalelor au fost aplicate 98 de amenzi și 68 de avertismente. Singura unitate care nu a fost sancționată nu avea beneficiari și nu era în funcțiune la momentul verificărilor.

Inspectorii au descoperit nereguli precum lipsa condițiilor corespunzătoare de igienă, produse alimentare expirate sau depozitate necorespunzător, depășirea capacității autorizate, lipsa unor autorizații obligatorii, condiții improprii de cazare, deficiențe privind securitatea la incendiu, lipsa personalului și nerespectarea standardelor de calitate.

În cazurile considerate grave, autoritățile au dispus măsuri drastice, inclusiv încetarea furnizării serviciilor sociale și relocarea beneficiarilor, acolo unde sănătatea și siguranța acestora erau puse în pericol.

Prefecta județului Bacău, Andreea Negru, a declarat că scopul acțiunilor de control a fost protejarea persoanelor vârstnice și nu aplicarea de sancțiuni. „Aceste controale au avut un singur scop: protejarea persoanelor vârstnice. Dincolo de sancțiuni și măsuri dispuse, ne-am raportat la oameni care au dreptul la respect și demnitate. Rezultatele controalelor arată că mai sunt multe aspecte care trebuie corectate, iar acolo unde au fost constatate abateri grave vom urmări cu fermitate punerea în aplicare a măsurilor dispuse”, a declarat Negru.

Potrivit Instituției Prefectului, toate centrele aflate efectiv în funcțiune au prezentat cel puțin o neconformitate, motiv pentru care autoritățile anunță că verificările și monitorizarea vor continua, iar măsurile dispuse vor fi urmărite până la remedierea deficiențelor.

Cazuri notabile de azile cu nereguli:

Centrul de Îngrijire Bătrâni Familia SRL – punct Târgu Trotuș: amenzi în valoare totală de 113.500 de lei , cel mai mare cuantum aplicat în urma controalelor. Inspectorii au constatat modificarea structurii fără reautorizare, lipsa licenței de funcționare și a autorizației ISU. A fost dispusă încetarea furnizării serviciilor sociale și relocarea tuturor beneficiarilor.

amenzi în valoare totală de , cel mai mare cuantum aplicat în urma controalelor. Inspectorii au constatat modificarea structurii fără reautorizare, lipsa licenței de funcționare și a autorizației ISU. A fost dispusă încetarea furnizării serviciilor sociale și relocarea tuturor beneficiarilor. Centrul de Îngrijire Bătrâni Familia SRL – punct Târgu Ocna: sancțiuni de 97.100 de lei pentru produse alimentare neconforme, condiții de cazare degradate și lipsa licenței de funcționare și a autorizației ISU. A fost dispusă încetarea serviciilor pentru toți beneficiarii.

sancțiuni de pentru produse alimentare neconforme, condiții de cazare degradate și lipsa licenței de funcționare și a autorizației ISU. A fost dispusă încetarea serviciilor pentru toți beneficiarii. Centrul de îngrijiri medicale Asociația pentru Ambulanța Bacău: nouă amenzi, în valoare totală de 55.000 de lei , pentru produse expirate, risc de electrocutare, condiții insalubre și depășirea capacității. A fost propusă suspendarea activității cantinei.

nouă amenzi, în valoare totală de , pentru produse expirate, risc de electrocutare, condiții insalubre și depășirea capacității. A fost propusă suspendarea activității cantinei. Centrul de îngrijiri medicale Davyan House SRL: amenzi de 56.500 de lei pentru deficiențe grave privind igiena și alimentația, precum și pentru desfășurarea activității medicale fără documente profesionale valabile. A fost dispusă închiderea temporară a camerei nr. 9.

amenzi de pentru deficiențe grave privind igiena și alimentația, precum și pentru desfășurarea activității medicale fără documente profesionale valabile. A fost dispusă închiderea temporară a camerei nr. 9. Centrul de îngrijiri medicale Bătrâneți cu Inimă SRL: caz de recidivă. Inspectorii au găsit 13 beneficiari în condițiile unei capacități autorizate de nouă locuri, medicamente depozitate sub pat și măsuri dispuse anterior care nu au fost respectate.

caz de recidivă. Inspectorii au găsit 13 beneficiari în condițiile unei capacități autorizate de nouă locuri, medicamente depozitate sub pat și măsuri dispuse anterior care nu au fost respectate. Centrul de îngrijiri medicale Casa de Odihnă Sfântul Petru SRL: recidivă privind nerespectarea măsurilor dispuse la controalele din 2025. În centru erau cazați 29 de beneficiari, deși capacitatea autorizată este de 23 de locuri.

recidivă privind nerespectarea măsurilor dispuse la controalele din 2025. În centru erau cazați 29 de beneficiari, deși capacitatea autorizată este de 23 de locuri. Centrul de îngrijiri medicale Rovasam SRL: amenzi de 39.200 de lei pentru lipsa autorizației sanitare, alimente expirate sau neetichetate, saltele pătate și depășirea capacității autorizate.

amenzi de pentru lipsa autorizației sanitare, alimente expirate sau neetichetate, saltele pătate și depășirea capacității autorizate. Centrul pentru persoane vârstnice Asociația Grădina Bunicilor: inspectorii au găsit camere fără ferestre, lumină și ventilație, lipsa apei calde, personal insuficient și depășirea capacității. Beneficiarii au fost relocați.

Raportul integral, cu neregulile din toate căminele de bătrâni, poate fi citit AICI.