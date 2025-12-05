Dezastrul de la „Paltinu”, în oglindă: În 2023, autoritățile din Bacău au gestionat lucrări la barajul Poiana Uzului, de unde se alimentează 600.000 de oameni

Criza de la barajul Paltinu, care a lăsat timp de zile întregi mare parte din județul Prahova fără apă, generează comparații inevitabile cu modul în care a fost gestionată mentenanța la principalele acumulări din țară. Fostul prefect Lucian Bogdănel (acum deputat PSD) a publicat o relatare în care explică, detaliat, cum s-a intervenit în 2023 la barajul Poiana Uzului, administrat de Apele Române – ABA Siret.

Potrivit acestuia, intervențiile la o lucrare hidrotehnică de talia unui baraj nu pot fi făcute „năpraznic”, fără planificare, comandă tehnică și coordonare instituțională. Mentenanța este responsabilitatea exclusivă a Administrațiilor Bazinale de Apă, aflate în subordinea Ministerului Mediului.

Intervenție majoră la Valea Uzului în 2023: scăderea nivelului apei și lucrări sub apă la 30 de metri adâncime

Bogdănel amintește că, în vara anului 2023, în perioada în care deținea funcția de prefect al județului Bacău, ABA Siret a realizat o lucrare complexă de reabilitare a golirilor de fund la barajul Poiana Uzului: refacerea grătarelor, a vanelor de siguranță și extragerea unor echipamente vechi de peste 50 de ani.

Operațiunea a presupus scăderea controlată a nivelului apei într-un lac de acumulare care asigură alimentarea cu apă pentru aproximativ 600.000 de locuitori din județ.

Intervenția a inclus chiar și scafandri trimiși la 30 de metri adâncime, pentru decolmatarea grătarelor și extragerea pieselor uzate.

Cum s-a gestionat situația: CJSU convocat preventiv, plan de măsuri, cooperare între instituții

Pentru a evita probleme în alimentarea cu apă, prefectul de atunci a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, nu pentru a gestiona o criză, ci pentru a preveni una.

Au fost stabilite responsabilități clare pentru ABA Siret, CRAB, DSP, ISU și alte instituții, iar planul de intervenție prezentat de Apele Române a fost însoțit de un set de măsuri suplimentare.

Bogdănel subliniază că lucrările au decurs fără sincope, iar populația nu a resimțit întreruperi majore în furnizarea apei.

Ce spune fostul prefect despre situația de la Paltinu

Relatarea sa devine critică atunci când compară modul de intervenție de la Poiana Uzului cu ceea ce s-a întâmplat în Prahova:

„Nicăieri în țară nu s-a întâmplat ce se întâmplă la Paltinu. Mentenanța este un proces uzual, dar necesită coordonare și supraveghere. Apele Române nu acționează niciodată fără a informa conducerea centrală și Ministerul Mediului. Faptul că ministrul a ajuns la Paltinu abia după o săptămână arată un dezinteres evident.”

Tot el afirmă că problemele de la Paltinu sunt rezultatul „numirilor politice” din structurile Apelor Române și din conducerea Ministerului Mediului, considerând că situația actuală „nu își găsește precedent în anii trecuți”.

Context: două baraje, două modele de reacție

Diferențele dintre cele două intervenții, așa cum sunt ele prezentate de fostul prefect Bogdănel:

Poiana Uzului (Bacău), 2023

lucrări programate și comunicate din timp

convocarea CJSU înainte de începerea operațiunii

responsabilități clare între instituții

intervenții tehnice de mare complexitate (scufundări, înlocuiri, decolmatare)

alimentarea cu apă nu a fost afectată semnificativ

Paltinu (Prahova), 2025

probleme tehnice apărute în timpul mentenanței

sistarea prelungită a alimentării cu apă a județului

reacție întârziată din partea autorităților centrale, potrivit fostului prefect

acuzații privind lipsa coordonării instituționale

Criza de la Paltinu scoate la suprafață o realitate ignorată în dezbaterile publice: barajele și lucrările hidrotehnice sunt infrastructuri critice, iar mentenanța lor nu poate fi tratată superficial, mai afirmă actualul deputat Lucian Bogdănel.