Dezvoltare industrială în Șerbănești: proprietate de 22.000 mp, în proximitatea noului sediu DEDEMAN

O nouă proprietate industrială cu potențial strategic a fost scoasă la vânzare în municipiul Bacău, într-una dintre cele mai dinamice zone aflate în plină dezvoltare – Șerbănești. Amplasamentul beneficiază de infrastructură complet funcțională și se află în imediata apropiere a viitorului sediu DEDEMAN, un proiect major care accelerează creșterea economică a zonei.

Localizare strategică și acces rapid

Proprietatea este amplasată într-o zonă cu acces facil către principalele artere de circulație ale orașului, oferind vizibilitate bună și conectivitate urbană. Terenul are o suprafață totală de 22.119 mp, intravilan, fiind racordat complet la toate utilitățile: apă, canalizare, gaz, energie electrică și internet.

Impact major al investiției DEDEMAN în zonă

Potrivit unui articol publicat de Ziarul de Bacău, DEDEMAN a început lucrările la noul sediu al companiei din Șerbănești, un proiect de amploare ce va influența pozitiv dezvoltarea infrastructurii, atragerea de investiții și creșterea valorii proprietăților din zonă.

Proprietatea scoasă la vânzare se află în imediata apropiere a acestui proiect, aspect considerat un avantaj strategic important pentru investitori.

Infrastructură funcțională și venituri existente

Unul dintre principalele atuuri ale proprietății este faptul că aceasta este operațională și generează deja venituri:

Stație de betoane funcțională , cu capacitate de producție de aproximativ 45 tone/oră , pregătită pentru exploatare și extindere;

, cu capacitate de producție de aproximativ , pregătită pentru exploatare și extindere; 3 hale industriale deja închiriate , care asigură venituri lunare stabile;

, care asigură venituri lunare stabile; Clădire de birouri modernă, în care funcționează o televiziune, confirmând versatilitatea și atractivitatea spațiului.

Investiție „la cheie”, cu perspective de creștere

Prin combinația dintre suprafața generoasă, utilitățile complete, activitățile economice deja în desfășurare și proximitatea noului sediu DEDEMAN, această proprietate reprezintă o investiție solidă, cu potențial ridicat de creștere pe termen mediu și lung. Este potrivită pentru investitori strategici, companii din domeniul construcțiilor, logisticii, producției sau dezvoltării imobiliare.

Consultanță imobiliară specializată

Tranzacția este gestionată de RE/MAX Grow, agenție imobiliară de referință în Bacău, care oferă servicii complete de consultanță, promovare și intermediere pentru proprietăți cu potențial investițional ridicat.

Pentru mai multe informații și programarea unei vizionări, contactează direct agentul RE/MAX Grow, Cristina Pojum:

https://shorturl.at/eveWK



Descoperă întregul portofoliu de proprietăți disponibile prin agenția RE/MAX Grow:

https://shorturl.at/aQDcH

Oportunitate de neratat în Slănic Moldova! Complex turistic spectaculos de vânzare – hotel, pensiune, căsuțe moderne și un peisaj care îți taie respirația: https://shorturl.at/UL3IB