Disponibilizări masive la Chimcomplex Onești. Deputatul Vasile Budacă cere explicații Guvernului, iar subprefectul Valentin Ivancea avertizează asupra „costului inacțiunii”

Peste 1.200 de angajați ai Chimcomplex ar urma să fie disponibilizați, potrivit unei decizii a companiei care operează platforma industrială Borzești–Onești. Situația a fost adusă în atenția Guvernului de deputatul de Bacău, Vasile Budacă, printr-o interpelare adresată premierului Ilie Bolojan.

Parlamentarul califică măsura drept „o veste îngrijorătoare” pentru comunitățile din Valea Trotușului și pentru economia locală, subliniind că efectele concedierilor vor depăși sfera economică.

„În spatele acestor cifre se află oameni reali, familii care depind de locurile de muncă din industria chimică, iar impactul social și economic al acestor disponibilizări va fi unul major”, a transmis deputatul.

Ce solicită deputatul?

În interpelarea adresată prim-ministrului, Budacă cere o analiză rapidă și măsuri concrete din partea Executivului, vizând:

impactul economic al reducerii capacităților industriale;

consecințele sociale generate de pierderea a peste 1.000 de locuri de muncă;

soluțiile pentru sprijinirea comunităților afectate și menținerea activității în industria chimică.

Deputatul atrage atenția că industria chimică reprezintă un sector strategic și avertizează asupra riscului de declin industrial în zonă.

„Nu putem asista pasivi la dezmembrarea unei industrii strategice și la abandonarea oamenilor care au construit, prin munca lor, această platformă industrială”, a mai transmis acesta.

Subprefectul Ivancea: „Costul inacțiunii este mai mare decât costul intervenției”

Subprefectul județului Bacău, Valentin Ivancea, avertizează că situația industriei chimice, inclusiv cea de la Borzești–Onești, indică un moment critic la nivel național.

Acesta a anunțat că, în cadrul Comisiei de Dialog Social, a fost inițiat și transmis un memoriu către autoritățile centrale, cu sprijinul parlamentarilor PSD Bacău.

Documentul a fost semnat și înaintat Guvernului împreună cu prefectul Andreea Negru și subprefectul Olimpiu Tulpan.

Potrivit lui Ivancea, lipsa unor măsuri urgente ar putea genera efecte în lanț:

pierderi de locuri de muncă la nivel județean și național;

afectarea altor companii și a lanțurilor economice conexe;

scăderea veniturilor bugetare și creșterea presiunii sociale.

„Costul inacțiunii este mai mare decât costul intervenției”, a transmis subprefectul, subliniind că soluțiile există și au fost incluse în memoriul înaintat Guvernului.

Acesta a precizat că autoritățile locale își propun să susțină, prin mijloace instituționale și legislative, angajații, sindicatele și mediul economic afectat.

Impact major pentru Valea Trotușului

Eventualele disponibilizări ar putea avea un efect în lanț asupra economiei din Onești și din localitățile învecinate, unde industria chimică reprezintă unul dintre principalii angajatori.

Până în acest moment, Guvernul nu a oferit un răspuns public nici la interpelarea parlamentară, nici la memoriul transmis de autoritățile locale.