Disponibilizări masive la Grup Șerban! 81 de angajați concediați, după închiderea unei linii de producție

În luna martie 2026, Grup Șerban Holding a decis încetarea activității aferente liniei de comerț cu cereale, precum și implementarea unor măsuri de optimizare a costurilor la nivelul celorlalte linii de business, în contextul reevaluării strategiei operaționale și al condițiilor de piață specifice acestui segment, arată compania într-un comunicat de presă.

„Sectorul agricol a fost și continuă să fie afectat de dificultăți semnificative, generate de nivelul ridicat al prețurilor la inputurile agricole, inclusiv motorină, îngrășăminte și semințe, precum și de evoluția nefavorabilă a prețurilor cerealelor, care, în cel mai bun caz, au stagnat, iar în numeroase situații au înregistrat scăderi. Această tendința s-a manifestat în sectorul agricol pe parcursul ultimilor ani și a determinat retragerea din activitatea de trading de cereale a unui număr semnificativ de operatori din piață. Încetarea activității aferente acestei linii de business a implicat reorganizarea activității și ajustarea structurii de personal în cadrul mai multor departamente, inclusiv în zonele comerciale, de silozuri și logistică”, arată grupul.

Ca urmare a acestei decizii, la nivelul Grupului au fost implementate, în această etapă, „măsuri de reorganizare care au vizat un număr de 81 de persoane”, după cum urmează:

26 de angajați – Interagroaliment SRL

33 de angajați – Șerban Distribuție SRL

22 de angajați – Fabrică de Pâine Șerban SRL

În anul 2026, Grupul își va continuă activitatea în următoarele linii de business:

agricultură (cereale și legume

procesare legume (depozitare și ambalare)

panificație, patiserie și cofetărie

Măsurile adoptate au că obiectiv creșterea eficienței operaționale, optimizarea costurilor și alocarea resurselor către segmentele de activitate cu valoare adăugată mai ridicată și perspective sustenabile de dezvoltare, spune compania.