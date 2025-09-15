Distracție ilegală la un „team building”. Peste zece persoane, amendate cu până la 5.000 de lei pentru că au intrat în păduri cu autoturisme, ATV-uri sau motociclete

Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Ştefan cel Mare” Bacău au identificat şi sancţionat, sâmbătă, peste zece persoane care au pătruns ilegal în fondul forestier, în zonele Plopu şi Valea Uzului din Dărmăneşti, precum şi în zona forestieră Slănicel şi Sărărie din Slănic Moldova, folosind autoturisme, ATV-uri sau motociclete, fără a avea dreptul de a face acest lucru.

La solicitarea jandarmilor, persoanele depistate au declarat că se aflau în zonă pentru un „team building” şi pentru a se plimba în natură. Ca urmare a încălcării prevederilor legale, zece dintre acestea au fost sancţionate contravenţional, primind amenzi în valoare totală de 4.000 de lei, dar şi avertismente.

Aceste acţiuni au beneficiat de sprijinul lucrătorilor din cadrul Ocolului Silvic Târgu-Ocna, care au colaborat îndeaproape cu jandarmii pentru monitorizarea şi protejarea fondului forestier.

Jandarmii montani avertizează că vor intensifica patrulările şi în perioada următoare, acordând o atenţie sporită zonelor în care există indicii privind desfăşurarea unor activităţi ilegale, cu scopul de a descuraja pătrunderea neautorizată în păduri şi de a preveni organizarea curselor off-road neautorizate.

„Reamintim cetăţenilor că încălcarea prevederilor Legii nr. 171/2010 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 2.000 şi 5.000 de lei. Este interzis accesul oricărui autovehicul în fondul forestier naţional, cu excepţia vehiculelor aflate în misiune sau autorizate conform Legii nr. 46/2008, aşa cum sunt cele destinate transportului masei lemnoase sau administrării fondurilor forestiere şi de vânătoare”, potrivit sursei citate.