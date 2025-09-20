DNA Bacău a înștiințat oficial Consiliul Local despre dosarul de la HUB Orizont. Aleșii trebuie să decidă dacă se constituie parte civilă în proces

DNA Bacău a transmis o adresă oficială către Consiliul Local prin care îi înștiințează pe aleși despre dosarul penal de la HUB Orizont și le cere să decidă dacă vor să se contituie parte civilă. Prejudiciul stabilit de către procurorii DNA Bacău este de 297.000 de lei.

Așa cum Ziarul de Bacău a prezentat în premieră, procurorii DNA efectuează cercetări față de mai mulți funcționari din Primăria Bacău și reprezentanți ai unei firme din oraș, vizavi de o serie de achiziții de echipamente la HUB Orizont, obiectiv finanțat din fonduri europene.

Conform adresei DNA, în dosar sunt cercetați:

ANGHEL CONSTANTIN-ADRIAN, fost director ADL Bacău și manager de proiect, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prevăzută şi pedepsită de art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu referire la art. 297 alin. 1 din C.p.;

LUNTRARU SIMONA-ELENA, funcționar în cadrul Primăriei Bacău, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prevăzută şi pedepsită de art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu referire la art. 297 alin. 1 din C.p.;

MUNTEANU DAN, funcționar în cadrul Primăriei Bacău, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prevăzută şi pedepsită de art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu referire la art. 297 alin. 1 din C.p.;

CONDREA CODRIN, reprezentant al firmei de la care s-a făcut achiziția, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prevăzută şi pedepsită de art. 48 alin. 1 din C.p., raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu referire la art. 297 alin. 1 din C.p.;

SC DIRECT SOUND SRL, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prevăzută şi pedepsită de art. 48 alin. 1 din C.p., raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu referire la art. 297 alin. 1 din C.p.

Adresa DNA a fost prezentată în cadrul Consiliului Local, iar la următoare ședință aleșii vor vota dacă vor să se constituie parte civilă în cadrul procesului. În acest caz, Consiliul va trebui să desemneze un reprezentant care să participe în cauză.