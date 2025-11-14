DNA Bacău trimite în judecată 25 de persoane într-un dosar de corupție din transporturi. Cinci inspectori ISCTR au recunoscut că luau mită și nu aplicau sancțiuni

Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău a finalizat un amplu dosar de corupție privind activitatea unor inspectori ai Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) Bacău. Cinci funcționari și alți 20 de reprezentanți ai unor firme de transport sau școli de șoferi au ajuns în fața instanței după ce au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției, potrivit unui comunicat al instituției.

Procurorii arată că, între iulie și noiembrie 2021, inspectorii Lazăr Constantin Lucian, Mare Iosif, Stoica Valerică, Noica Silviu-George și Martin Ștefan ar fi acceptat bani și diverse foloase pentru a nu constata sau sancționa contravenții grave ale transportatorilor. Ei ar fi omis verificări esențiale privind defecțiuni majore ale autovehiculelor, supraîncărcarea camioanelor, utilizarea unor șoferi fără forme legale sau nereguli privind tahografele. Practic, controalele ISCTR erau transformate într-o formalitate, iar sancțiunile prevăzute de lege – inclusiv imobilizarea vehiculelor sau suspendarea licențelor de transport – erau ignorate. ￼

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat și ISCTR, rezultat din amenzile neaplicate, este estimat la 110.450 de lei. Inspectorii ar fi primit, în total, 6.000 de lei mită și alte foloase materiale. Ulterior, toți cei cinci au achitat prejudiciul și au predat banii primiți. ￼

În fața procurorilor, toți inculpații au recunoscut faptele. Cei cinci inspectori au primit pedepse cu suspendare, între 2 ani și 9 luni și 3 ani de închisoare, cu termene de supraveghere între 3 și 4 ani. Lor le-au fost interzise, pentru perioade de până la 5 ani, drepturile de a ocupa funcții publice sau de a lucra în domeniul în care au comis faptele. Instanța le va stabili și obligația de a presta între 90 și 120 de zile de muncă în folosul comunității. Ceilalți 20 de inculpați, toți transportatori sau angajați ai acestora, au primit câte 1 an și 4 luni de închisoare cu suspendare și obligația de a efectua muncă neremunerată timp de 60 de zile. Dosarele au fost înaintate Tribunalului Bacău. ￼

Comunicatul DNA mai include și alte două dosare finalizate în luna octombrie, referitoare la fapte de corupție din județele Brașov și Argeș. În toate cauzele, procurorii atrag atenția că rechizitoriile și acordurile de recunoaștere reprezintă finalizarea anchetei, inculpații beneficiind în continuare de prezumția de nevinovăție.

Ce spune comunicatul Direcției Naționale Anticorupție

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Bacău au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art. 483 Cod procedură penală, cu acordurile de recunoaștere a vinovăției încheiate cu 25 de inculpați, după cum urmează:

LAZĂR CONSTANTIN LUCIAN, MARE IOSIF, STOICA VALERICĂ, NOICA SILVIU – GEORGE și MARTIN ȘTEFAN, inspectori de trafic în cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (I.S.C.T.R.) – Inspectoratul Teritorial nr. 3 – Centrul Județean Bacău, pentru săvârșirea infracțiunilor de: luare de mită, abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit și fals intelectual, toate în formă continuată, reținute în sarcina fiecărui inculpat menționat și

20 de inculpați, reprezentanți/angajați ai unor societăți de transport, transportatori ori școli de șoferi, fiecare pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită.

În acordurile de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 06 iulie – 02 noiembrie 2021, inculpații Lazăr Constantin Lucian, Mare Iosif, Noica Silviu-George, Stoica Valerică și Martin Ștefan, în calitate de inspectori de trafic, și-ar fi îndeplinit în mod defectuos ori nu și-ar fi îndeplinit atribuțiile de serviciu cu ocazia constatării, pe raza județului Bacău, a unor contravenții grave sau foarte grave (clasificate astfel de legiuitor), la regimul drumurilor, la regimul condițiilor de exercitare a ocupației de operator de transport rutier, precum și la regimul perioadelor de conducere, pauzelor și perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto și utilizării aparatelor de înregistrare a activității acestora, în sensul că nu ar fi luat măsurile legale care se impuneau. Astfel, au fost vătămate interesele legitime ale I.S.C.T.R. de a asigura respectarea aplicării legislației în materie și implicit de a evita crearea unor situații periculoase pentru activitatea de transport rutier și traficul rutier în ansamblu, corelativ cu obținerea unui folos necuvenit de către contravenienți. Spre exemplu, inculpații ar fi omis să constate și să sancționeze abateri referitoare la defecțiuni majore ale autovehiculelor, la supraîncărcarea autocamioanelor cu marfă, la folosirea de șoferi care nu erau angajați ai societăților respective, nereguli cu privire la traseele efectuate și la denaturarea sau neînregistrarea datelor de aparatura specifică, etc. În același context inculpații, inspectori de trafic, nu ar fi aplicat nici sancțiunile complementare ce se impuneau, respectiv imobilizarea autovehiculelor sau suspendarea ori retragerea licenței de transport. Neaplicarea sancțiunilor impuse de lege a determinat un prejudiciu total estimat la suma de 110.450 lei și, implicit, și foloase materiale în beneficiul contravenienților, constând în cuantumul amenzilor neaplicate (sume de care statul, unitățile administrativ teritoriale și I.S.C.T.R. nu au beneficiat).

În aceleași împrejurări cei cinci inspectori ar fi inserat date nereale în unele dintre actele de control întocmite ori în cele de centralizare a verificărilor zilnice efectuate.

În aceeași perioadă, în calitate de inspectori trafic cu atribuții de control pe raza județului Bacău, fiecare dintre cei cinci inculpați ar fi primit în mod repetat sume de bani (în total 6.000 lei) și alte bunuri/foloase necuvenite, în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, de la reprezentanții/angajații mai multor entități de transport, transportatori ori școli de șoferi ce au făcut obiectul unor controale.

În prezența avocaților, fiecare dintre cei 25 de inculpați a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv:

pentru inculpații LAZĂR CONSTANTIN LUCIAN și STOICA VALERICĂ pedepse de câte 3 (trei) ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere cu stabilirea unui termen de supraveghere de 4 (patru) ani, precum și interzicerea, pe o perioadă de 5 (cinci) ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, interzicerii dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și interzicerii dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii. De asemenea, inculpații au declarat expres că sunt de acord cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității pe o durată de 120 de zile;

și pedepse de câte cu stabilirea unui termen de supraveghere de 4 (patru) ani, precum și interzicerea, pe o perioadă de 5 (cinci) ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, interzicerii dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și interzicerii dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii. De asemenea, inculpații au declarat expres că sunt de acord cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității pe o durată de 120 de zile; pentru inculpații MARTIN ȘTEFAN și NOICA SILVIU – GEORGE pedepse de câte 3 (trei) ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere cu stabilirea unui termen de supraveghere de 3 (trei) ani, precum și interzicerea, pe o perioadă de 4 (patru) ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, interzicerii dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și interzicerii dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii. De asemenea, inculpații au declarat expres că sunt de acord cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității pe o durată de 90 de zile;

pentru inculpatul MARE IOSIF o pedeapsă de 2 (doi) ani și 9 (nouă) luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere cu stabilirea unui termen supraveghere de 3 ani, precum și interzicerea, pe o perioadă de 4 (patru) ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, interzicerii dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și interzicerii dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii. De asemenea, inculpatul a declarat expres că este de acord cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității pe o durată de 90 de zile;

Pentru ceilalți 20 de inculpați pedepse de câte 1 (un) an și 4 (patru) luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere cu stabilirea unui termen de supraveghere de 2 (doi) ani. De asemenea, inculpații au declarat expres că sunt de acord cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității pe o durată de 60 de zile.

În cursul urmăririi penale, toți cei cinci inculpați având calitate de inspectori de trafic au achitat sumele reprezentând valoarea prejudiciului reținut și au predat sumele de bani primite cu titlu de mită.

Acordurile de recunoaștere a vinovăției privindu-i pe cei 25 de inculpați și dosarele aferente au fost înaintate la Tribunalul Bacău.