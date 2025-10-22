Doar 10 băcăuani au solicitat un loc în parcările pentru biciclete! Primăria Bacău a cheltuit 6,7 milioane de lei pentru cele 15 parcări din oraș, care fac obiectul unui dosar DNA

Interesul băcăuanilor pentru parcările de biciclete este aproape inexistent. De la mijlocul lunii septembrie, de când primarul Stanciu-Viziteu a anunțat că instituția pe care o conduce primește cereri pentru atribuirea unui loc pentru parcarea bicicletei, doar 10 băcăuani s-au înscris pe liste.
Primăria Bacău a plătit 3600 de euro pentru amenajarea unui singur loc de parcare pentru bicicletă. În total s-au achitat 6,7 milioane de lei pentru cele 15 parcări din oraș, care însumează 366 de locuri. Un preț exorbitant, care până acum nu se justifică. Conform unui răspuns oficial al Primăriei Bacău, doar 10 băcăuani au solicitat un loc în parcările „smart”, în mai bine de o lună de când s-au „deschis listele”.
Anunțul a fost făcut de primarul Viziteu, călare pe bicicletă, în fața uneia din parcări. Edilul s-a filmat cum accesează locul de parcare, pentru a arăta ce simplu și convenabil este. Doar bicicliștii băcăuani se pare că sunt mult mai puțini decât s-a estimat, sau pur și simplu nu sunt interesați să achite 120 de lei pe an pentru a-și parca bicicleta, la care se adaugă cardul de 25 de lei și garanția de 100 de lei.
Banii europeni, pierduți. Băcăuanii, buni de plată
Colac peste pupăză, banii europeni pentru parcările de biciclete, care făceau parte din proiectele de mobilitate urbană s-au pierdut. ADR Nord Est nu le-a acceptat la plată, iar DNA Bacău a deschis un dosar penal în care sunt cercetate 29 de persoane, 10 fiind funcționari din Primăria Bacău, pentru fraudă. Conform procurorilor anti-corupție, cele 6,7 milioane de lei au fost plătite de Primărie înainte ca parcările să fie montate, fără nicio recepție. DETALII AICI – Prejudiciu de 6,7 milioane de lei în dosarul parcărilor de biciclete. Consiliul Local Bacău votează dacă se constituie parte civilă, pentru a recupera paguba
Astfel, cele 6,7 milioane de lei vor fi suportate de la buget, cel mai probabil din împrumuturile făcute de administrația Viziteu, care se întind până în 2049. Costurile vor crește astfel cu dobânzile, iar cei 3600 de euro pentru un loc de parcare ar putea sări de 5000 de euro.
