Doctorița Petrescu, plasată sub control judiciar, pe cauțiune. Medicului i s-a interzis exercitarea profesiei

În urma audierilor din dosarul privind posibile infracţiuni de luare de mită, dare de mită, fals intelectual şi uz de fals. la Unitatea de Primiri Urgențe a SJU Bacău, doctorița Liliana Petrescu a fost plasată sub măsura controlului judiciar pe cauţiune pentru o durată de 60 zile, fiind stabilite mai multe măsuri de supraveghere şi interdicţii, printre care: o cauţiune de 50.000 lei, sumă de bani pe care inculpata a consemnat-o la dispoziţia organelor judiciare; s-a interzis exercitarea profesiei de medic în cadrul SJU Bacău. De asemenea, inculpatul V.G.A. (asistent medical) a fost plasat sub măsura controlului judiciar pentru o durată de 60 de zile.

Ce au descoperit procurorii în cadrul anchetei

Conform procurorilor la data de 09.12.2025, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, cu sprijinul ofiţerilor din cadrul IPJ Bacău – Serviciul de Investigarea Criminalităţii Economice, au pus în executare 3 mandate de percheziţie domiciliară la locaţii ce aparţin unor persoane fizice de pe raza jud. Bacău, precum şi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău, în cadrul unui dosar penal în care se investighează infracţiuni de luare de mită, dare de mită, fals intelectual şi uz de fals.