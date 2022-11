DOCUMENT: Cum își bat joc de băcăuani trei instituții ale statului. Garda de Mediu, Direcția de Sănătate Publică și Agenția de Protecție a Mediului joacă ping-pong cu sesizările cetățenilor

Locuitorii din zona de Nord a orașului se plâng, de mai mulți ani, de mirosul pestilențial din zonă cauzat de fermele de păsări ale companiei Agricola, din cartierul Gherăiești. O parte dintre ei au trimis sesizări către Garda de Mediu Bacău, care la rândul său a transferat responsabilitatea către Agenția pentru Protecția Mediului (APM), Direcția de Sănătate Publică (DSP) și Poliția Locală. Problema a rămas „în aer”, nicio instituție nu-și asumă responsabilitatea.

Zona de nord a Bacăului

Garda de Mediu: „Petiția dumneavoastră a fost redirecționată spre competentă soluționare”

Garda de Mediu i-a răspuns unui locatar din zona de nord a Bacăului că, în urma propriilor verificări efectuate la fermele Agricola care produc disconfortul, nu s-au sesizat abateri „impuse prin actele de reglementare” și că aceste plângeri au fost transmise către organele abilitate, respectiv DSP și APM Bacău.

Facsimil: răspuns primit de reclamant de la Garda de Mediu Bacău

De cealaltă parte, DSP Bacău a redirecționat petiția transferată de către Garda de Mediu, spre Agenția pentru Protecția Mediului Bacău.

Facsimil: răspunsul primit de reclamant de la DSP Bacău

APM: „APM Bacău nu deține atribuții de control și luare de măsuri în ce privește fenomenele de poluare”

Agenția pentru Protecția Mediului Bacău i-a transmis reclamantului că atribuțiile în ceea ce privește problema mirosului pestilențial din zonă aparțin, după caz: Gărzii de Mediu Bacău, DSP Bacău și Poliției Locale Bacău, întrucât stațiile de monitorizare a calității aerului de sub controlul APM Bacău nu monitorizează și emisiile provenite de la exploatațiile agro-zootehnice.

Facsimil: răspunsul primit de la reclamant din partea APM Bacău

Nicio instituție nu-și asumă responsabilitatea, iar locuitorii din zonă continuă să se confrunte cu această situație, care dănuie de foarte mulți ani. „Locuiesc aici dintotdeauna și mereu am avut această problemă cu mirosul care vine dinspre ferme. Am făcut reclamație și am primit același răspuns de la Garda de Mediu”, a declarat și un alt locuitor, sub protecția anonimatului.

Vom reveni.