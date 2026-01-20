DOCUMENT: Elogii pentru un agresor sexual! Arhiepiscopul Ioachim Băcăuanul, scrisoare de susținere pentru episcopul din Huși, condamnat pentru viol

Arhiepiscopul Ioachim Bacauanul se află în centrul unui scandal major care zguduie din nou credibilitatea Bisericii Ortodoxe Române, după ce a semnat o scrisoare adresată instanței de judecată în care îl elogiază pe fostul episcop de Huși, Cornel Onilă, condamnat definitiv pentru viol și agresiuni sexuale. Documentul, trimis în timpul procedurilor judiciare, și publicat de safielumina.ro, ridică serioase semne de întrebare privind raportarea ierarhilor BOR la fapte penale extrem de grave și la victimele acestora.

Scrisoarea semnată de Ioachim Bacauanul, alături de alți doi ierarhi, a fost transmisă Curții de Apel Galați și conține aprecieri elogioase la adresa lui Cornel Onilă, prezentat drept un ierarh devotat și un slujitor al Bisericii care ar fi fost victima unei erori judiciare. În mod explicit, autorii își exprimă speranța că instanța va constata nevinovăția acestuia și îi va permite reluarea activității arhipastorale, deși Onilă fusese deja condamnat în primă instanță, iar faptele investigate vizau abuzuri sexuale asupra unor seminariști.

Redăm mai jos scrisoarea trimisă de Ioachim Băcăuanul instanței de judecată, cu o caracterizare elogioasă la adresa condamnatului pentru viol și abuzuri sexuale. Documentul a fost publicat de site-ul safielumina.ro.

Pentru comunitatea din Bacău, implicarea directă a arhiepiscopului Ioachim într-un asemenea demers este cu atât mai problematică. Nu este vorba doar despre o opinie personală, ci despre o intervenție oficială, asumată, în numele prestigiului unei funcții publice bisericești, într-un dosar penal care a scos la iveală una dintre cele mai grave crize morale din istoria recentă a BOR. Semnătura arhiepiscopului transmite un mesaj periculos: acela că solidaritatea de breaslă poate prevala asupra responsabilității față de victime și asupra respectului față de actul de justiție.

Cazul Cornel Onilă este unul fără precedent. Fost episcop al Hușilor între 2009 și 2017, acesta a fost condamnat definitiv la opt ani de închisoare pentru viol și alte agresiuni sexuale, fapte comise asupra unor tineri aflați în formare teologică. Dosarul a inclus probe video și mărturii care au demontat, pas cu pas, discursul apărării și al susținătorilor săi din interiorul Bisericii. Cu toate acestea, o parte a ierarhiei a ales să ignore gravitatea faptelor și să intervină în sprijinul condamnatului.

Gestul arhiepiscopului Ioachim Bacauanul este perceput de mulți drept o formă de presiune morală asupra instanței și o sfidare la adresa societății. Într-un context în care încrederea publică în instituții este deja fragilă, astfel de epistole de susținere nu fac decât să adâncească ruptura dintre BOR și credincioși. Lipsa oricărei referiri la victime, la trauma suferită de acestea sau la necesitatea asumării responsabilității morale accentuează impresia unei instituții mai preocupate să își apere ierarhii decât să își curețe rănile.

Până în acest moment, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului nu a oferit explicații publice clare privind motivele pentru care Ioachim Bacauanul a ales să semneze această scrisoare și nici nu a exprimat vreo poziție oficială față de condamnarea definitivă a lui Cornel Onilă. Tăcerea instituțională contrastează puternic cu amploarea scandalului și cu așteptările unei societăți care cere transparență, responsabilitate și o delimitare fermă de abuz.