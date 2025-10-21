DOCUMENT! În 2023, s-a aprobat un proiect de reabilitare a Podului Letea, Primăria știind că sunt probleme de ordin structural. Administrația Viziteu „a avut alte priorități”

Scandalul prăbușirii balustradei Podului Letea (Narcisa) este departe de finalizare. Fostul viceprimar Liviu Miroșeanu a dezvăluit pentru Ziarul de Bacău faptul că se știa din 2023 despre problemele pasajului, s-au alocat chiar bani pentru reabilitare, în urma unei expertize, dar totul s-ar fi blocat.

FOTO: 2025 vs 2021

Consiliul Local Bacău a votat, în 2021, un amplu proiect de modernizare a zonei Letea-Narcisa, care includea demolarea garajelor, construirea unor parcări, dar și reabilitarea Pasajului Letea, pentru a se putea monta panouri fonoabsorbante. Proiectul liberalilor a fost sortit eșecului, pentru că primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a dirijat fondurile spre demolarea garajelor și alte lucrări din alte zone care i-au convenit mai mult.

Sub pretextul procedurilor birocratice, proiectul de modernizare a zonei a fost amânat permanent, dar, potrivit fostului viceprimar Liviu Miroșeanu, la un moment dat, ar fi apărut primele probleme. „În 2023, s-a desprins o partea a plafonului podului. S-a solicitat unui consultant o expertiză, din care au reieșit 2 soluții. Cred că una a fost adoptată de Consiliul Local. În 2024, au fost prinse în buget sume pentru această lucrare. Dacă s-ar fi aplicat, ar fi trebuit în primul rând să se consolideze podul, iar abia apoi să se monteze panourile fonoabsorbante”, a declarat viceprimarul, pentru Ziarul de Bacău. „Încă din 2023 se știa că podul de la Narcisa are probleme de ordin structural. Sunt proiecte ținute pe loc, dintr-o ambiție care a dus la actuala situație”, a concluzionat fostul edil.

Afirmațiile fostului viceprimar Liviu Miroșeanu se confirmă. În 2023, Consiliul Local a aprobat documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții – faza DALI “Montare panouri fonoabsorbante Pasaj Letea, municipiul Bacău”, ce poate fi accesată AICI. Lucrările implicau reabilitarea pasajului Narcisa, reabilitarea sistemului de iluminat și montarea de panouri fonoabsorbante. Mai jos, am extras din document etapele și costurile aprobate acum 2 ani, precum și ceea ce prevedea proiectul privind structura podului.

Facsimil 1

Facsimil 2

Doi ani mai târziu, la două săptămâni după o deplasare serioasă a unui segment, o parte importantă a balustradei Podului Letea s-a prăbușit și numai o întâmplare a făcut să nu fie victime omenești. Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a anunțat o nouă expertiză.

Primăria recunoaște expertiza din 2023 și că a redirecționat banii

Ziarul de Bacău a solicitat lămuriri de la Primăria Bacău, referitoare la existența unei expertize, a unui proiect și chiar a unei alocări bugetare pentru reparațiile necesare Podului Letea.

„Într-adevăr, în martie 2023 s-a aprobat DALI pentru acest obiectiv de investiții, care includea nu doar reparații la pod, ci și instalarea de panouri fonoabsorbante. Tot în 2023, s-a realizat proiectul tehnic aferent investiției. Valoarea aprobată prin HCL a fost de circa 20 de milioane de lei. În 2024, alocarea bugetară a fost de 3 milioane de lei, insuficienți pentru a demara lucrările”, a declarat viceprimarul Leonard Bulai.

Potrivit actualului viceprimar (foto – centrul imaginii), banii de reparații ar fi fost cheltuiți pentru alte investiții. „Tocmai din acest motiv, suma a fost mutată pentru alte obiective de investiții, de exemplu, achiziționarea aparaturii necesare Serviciului de evidenta a populației (pentru eliberarea noilor cărți de identitate), cofinanțarea de 10 la sută, necesară proiectului de dotare cu echipamente medicale la Spitalul de Pneumoftiziologie, realizarea rețelei de apă și canalizare pentru locuințele sociale din strada Izvoare, achiziționarea unui utilaj pentru ridicări autovehicule și alte asemenea investiții”, a spus Bulai.

„Având în vedere existența expertizei, am solicitat actualizarea ei în sensul în care să evidențieze lucrările de reparații care să fie executate în primă urgență, lucrări necesare și ca urmare a evenimentelor recente”, a mai precizat viceprimarul Leonard Bulai.