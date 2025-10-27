DOCUMENT OFICIAL: Greșeli de execuție la pasarela din Parcul Cancicov, scoase la iveală de raportul de progres. Proiectul are întârzieri serioase

Cel mai recent raport de supervizare a lucrărilor la pasarela din centrul Bacăului, parte a Traseului Tineretului și Sportului finanțat cu fonduri europene, scoate la iveală o serie de neconformități tehnice grave și probleme nerezolvate, care au dus la sistarea lucrărilor.

Documentul oficial, obținut de redacție, detaliază stadiul fizic al proiectului și include o listă de zece rapoarte de neconformitate (N-NC), dintre care mai multe sunt încă fără soluție.

Probleme tehnice critice, fără rezolvare până în prezent

Raportul consemnează o serie de probleme tehnice majore încă neînchise, care au determinat oprirea temporară a lucrărilor până la clarificarea soluțiilor de remediere. Printre acestea se numără condițiile improprii de depozitare a materialelor de armare, astfel încât barele de oțel din beton au fost păstrate necorespunzător, riscând să ruginească și să își piardă rezistența. De asemenea, sunt consemnate abateri de verticalitate și liniaritate la diafragme, adică pereții de susținere ai pasarelei, care nu sunt perfect drepți și pot afecta stabilitatea structurii, precum și o armare neconformă a plăcii rampei din zona Pictor Theodor Aman, unde dispunerea fierului beton nu respectă proiectul.

Totodată, una dintre hobane, cablurile care susțin structura metalică, a fost montată greșit, iar sistemul antiseismic menit să protejeze pasarela la cutremur nu este conform, potrivit raportului. Aceste deficiențe afectează direct calitatea execuției și pot compromite siguranța și durabilitatea întregii construcții dacă nu sunt remediate prompt.

Viceprimarul Leonard Bulai, a confirmat faptul că sunt probleme. „Întreruperile pe șantier sunt din cauza descoperirii unor cămine de apă, în zona scărilor de sub pod. Așteptăm de la proiectant soluții pentru această situație (modificări la grinda de fundare), dar și pentru tehnologia de montaj a unor piese și reechilibrarea hobanelor. După parcurgerea acestor pași, urmează turnarea.” a precizat viceprimarul Bulai pentru Bacau.net

Stadiul lucrărilor: pasarela, blocată la 71%

Raportul tehnic consemnează un stadiu fizic al pasarelei de doar 71% și o întârziere cumulată de peste trei luni față de graficul actualizat din mai 2025. Printre obiectivele cu progres zero în luna septembrie se află suprastructura, montajul tablierului metalic și lucrările la rampa din Parcul Cancicov.

Conform documentului, pistele de biciclete sunt realizate în proporție de 83%, pasarela doar 71%, iar progresul financiar este de numai 57,2% pentru întreg proiectul, care include și realizarea pistelor de biciclete din Parcul Cancicov. În plus, graficul de execuție actualizat arată zeci de zile de întârziere pe mai multe componente, de la rampă și piloni până la montajul hobanelor. Pentru a recupera întârzierile, supervizorii recomandă suplimentarea numărului de muncitori și abordarea simultană a mai multor obiecte din proiect. Totuși, tonul raportului sugerează că șantierul se află sub presiune și există riscul de depășire a termenului contractual.

Probleme de siguranță și muncă neconformă

Secțiunea de protecția muncii din raport semnalează explicit că o parte din lucrători nu utilizează echipamente individuale de protecție (EIP). EIP se traduce prin echipamente individuale de protecție, adică totalitatea elementelor pe care fiecare muncitor trebuie să le poarte pentru a se proteja împotriva accidentelor de muncă. În cazul șantierului pasarelei, EIP-ul include casca de protecție, vesta reflectorizantă, mănușile, bocancii cu bombeu metalic, ochelarii de protecție și, în unele situații, hamurile de siguranță pentru lucrul la înălțime. Lipsa acestor echipamente este o încălcare directă a normelor de securitate în muncă și poate duce la accidente grave, indicând un deficit de disciplină și de supraveghere pe șantier.

Raportul de supervizare a fost emis de echipa de dirigenție IQS Building pentru perioada 1–30 septembrie 2025 și a fost transmis consilierilor locali. Acesta poate fi consultat mai jos:

Pasarela face parte din proiectul european „Traseul Tineretului și Sportului”, finanțat prin POR 2014-2020, cu o valoare totală de peste 31 milioane lei. Lucrarea este realizată de firma italiană Manelli, sub contract cu Primăria Bacău, iar termenul inițial era de 11 luni de la începerea lucrărilor, adică toamna anului 2024. Investiția a fost proiectată de FIP Consulting, trimisă în judecată anul trecut pentru fapte care vizează alt proiect european al primăriei, Sistemul de Management al Traficului.