DOCUMENT OFICIAL: Greșeli de execuție la pasarela din Parcul Cancicov, scoase la iveală de raportul de progres. Proiectul are întârzieri serioase

Cel mai recent raport de supervizare a lucrărilor la pasarela din centrul Bacăului, parte a Traseului Tineretului și Sportului finanțat cu fonduri europene, scoate la iveală o serie de neconformități tehnice grave și probleme nerezolvate, care au dus la sistarea lucrărilor.
Documentul oficial, obținut de redacție, detaliază stadiul fizic al proiectului și include o listă de zece rapoarte de neconformitate (N-NC), dintre care mai multe sunt încă fără soluție.
Probleme tehnice critice, fără rezolvare până în prezent
Raportul consemnează o serie de probleme tehnice majore încă neînchise, care au determinat oprirea temporară a lucrărilor până la clarificarea soluțiilor de remediere. Printre acestea se numără condițiile improprii de depozitare a materialelor de armare, astfel încât barele de oțel din beton au fost păstrate necorespunzător, riscând să ruginească și să își piardă rezistența. De asemenea, sunt consemnate abateri de verticalitate și liniaritate la diafragme, adică pereții de susținere ai pasarelei, care nu sunt perfect drepți și pot afecta stabilitatea structurii, precum și o armare neconformă a plăcii rampei din zona Pictor Theodor Aman, unde dispunerea fierului beton nu respectă proiectul.
Totodată, una dintre hobane, cablurile care susțin structura metalică, a fost montată greșit, iar sistemul antiseismic menit să protejeze pasarela la cutremur nu este conform, potrivit raportului. Aceste deficiențe afectează direct calitatea execuției și pot compromite siguranța și durabilitatea întregii construcții dacă nu sunt remediate prompt.
Viceprimarul Leonard Bulai, a confirmat faptul că sunt probleme. „Întreruperile pe șantier sunt din cauza descoperirii unor cămine de apă, în zona scărilor de sub pod. Așteptăm de la proiectant soluții pentru această situație (modificări la grinda de fundare), dar și pentru tehnologia de montaj a unor piese și reechilibrarea hobanelor. După parcurgerea acestor pași, urmează turnarea.” a precizat viceprimarul Bulai pentru Bacau.net
Stadiul lucrărilor: pasarela, blocată la 71%
Raportul tehnic consemnează un stadiu fizic al pasarelei de doar 71% și o întârziere cumulată de peste trei luni față de graficul actualizat din mai 2025. Printre obiectivele cu progres zero în luna septembrie se află suprastructura, montajul tablierului metalic și lucrările la rampa din Parcul Cancicov.
Conform documentului, pistele de biciclete sunt realizate în proporție de 83%, pasarela doar 71%, iar progresul financiar este de numai 57,2% pentru întreg proiectul, care include și realizarea pistelor de biciclete din Parcul Cancicov. În plus, graficul de execuție actualizat arată zeci de zile de întârziere pe mai multe componente, de la rampă și piloni până la montajul hobanelor. Pentru a recupera întârzierile, supervizorii recomandă suplimentarea numărului de muncitori și abordarea simultană a mai multor obiecte din proiect. Totuși, tonul raportului sugerează că șantierul se află sub presiune și există riscul de depășire a termenului contractual.
Probleme de siguranță și muncă neconformă
Secțiunea de protecția muncii din raport semnalează explicit că o parte din lucrători nu utilizează echipamente individuale de protecție (EIP). EIP se traduce prin echipamente individuale de protecție, adică totalitatea elementelor pe care fiecare muncitor trebuie să le poarte pentru a se proteja împotriva accidentelor de muncă. În cazul șantierului pasarelei, EIP-ul include casca de protecție, vesta reflectorizantă, mănușile, bocancii cu bombeu metalic, ochelarii de protecție și, în unele situații, hamurile de siguranță pentru lucrul la înălțime. Lipsa acestor echipamente este o încălcare directă a normelor de securitate în muncă și poate duce la accidente grave, indicând un deficit de disciplină și de supraveghere pe șantier.
Raportul de supervizare a fost emis de echipa de dirigenție IQS Building pentru perioada 1–30 septembrie 2025 și a fost transmis consilierilor locali. Acesta poate fi consultat mai jos:
Probleme Pasarela Parc Cancicov Bacau by Ziarul de Bacau
Pasarela face parte din proiectul european „Traseul Tineretului și Sportului”, finanțat prin POR 2014-2020, cu o valoare totală de peste 31 milioane lei. Lucrarea este realizată de firma italiană Manelli, sub contract cu Primăria Bacău, iar termenul inițial era de 11 luni de la începerea lucrărilor, adică toamna anului 2024. Investiția a fost proiectată de FIP Consulting, trimisă în judecată anul trecut pentru fapte care vizează alt proiect european al primăriei, Sistemul de Management al Traficului.
Comentarii
Camera de Conturi a zis
Partea bună e că echipele de implementare încasează bani lunar.Și ce de bani.50% din salariul de bază în plus.Și lucrează în timpul programului de bază.E fain să te pună șeful într-un proiect.Pe unii îi pune în două trei proiecte.Conform statelor de plată nu se mai duc acasă.Ar lucra non stop.
Geta a zis
Cum adică ?Lucrează 16-24 ore într-o zi?
Camera de Conturi a zis
Da Geta , se suprapun orele dar nu e nici o problemă.Bine că ai pasarelă.La urma urmei trebuie că cineva să mai ia și bani în plus.
Dana a zis
Asta nu e pasarela cu piciorul în groapa cu apă?Foarte utilă eceastă lucrare.
Psihometru a zis
Ce lucrare deosebită.Ce minunăție arhitecturală!!!Un loc pentru sinucideri din cauză de depresii de oraș mort.E și foarte aproape de psihiatrie.😆
Viorica a zis
Nu s-ar putea folosi la uscat rufe dacă bicicliști nu sunt?Sau poate s-ar putea face niște locuințe sociale acolo dacă tot s-au scurs milioanele .
BOGDAN a zis
Ce specialisti are Primaria pentru a receptiona un proiect? Dirigintii de santier isi fac treaba din cand in cand! Aceasta lucrare seamana foarte mult cu lucrarea de la insula unde am pierdut banii europeni si am platit de la noi si nu este gata nici acum! Proiecte facute de venetici fara responsabilitate! Isi incaseaza banii si nu le pasa!
Monalisa a zis
E totuși o atracție turistică.Strâmbă că turnul din Pisa.Va atrage milioane de turiști.Va dezvolta orașul pe verticală și orizontală.Vom avea decoruri naturale de Halloween.
Zeus a zis
Cel mai bine i-ar mai pune un picior în mijlocul străzii, chiar două iar mașinile să fie trecute cu bacul dintr-o parte în cealaltă.
codrut a zis
merge perfect ca uscator de rufe…o hidosenie inutila o risipa de timp si de resurse…o mizerie marca usr…vinovati sunt aia care au votat usr la conducerea orasului…de doua ori…asta spune multe despre nivelul alegatorilor…bacaul e de rasul tuturor…oras condus de o gasca de useristi pusi pe distrus si pe cheltuit…hidosenia asta pe post de uscator de rufe sau poate antena pt vb cu extraterestrii useristi e fix imaginea alegatorilor din oras si a ilustrului ales…
Dinu a zis
Ești în eroare: proiectul este al lui Necula , om al psd (psd la susținut pe Necula).
codrut a zis
nu sunt in eroare deloc. proiectul a fost de pe vremea lui necula, implementarea e de pe vremea usrismului pe care il aperi. orasul se scufunda din cauza de usersim. primariei usr i se falfaie ca proiectele sunt implementate prost, dar au timp sa va prosteasca cu peeeseeedeeee. ce ar fi usr bacau si ilustrul primar fara proiectele din trecut? nu ramane nimic dupa ei, nimic. 0. un oras murdar, urat, cu trafic blocat. totul e o varza si o distrugere in oras. userismul e o calamitate pt oras si in afara de dat vina pe altii, nimic. 0. ce ramane dupa usr si priamarul asta? fonduri pierdute, imprumuturi fara finalitate, mizerie, blocaj, doasare penale la primarie. repet, ce proiect care sa ramana pt urmatorul primar lasa astia in urma? astia nu sunt in stare nici sa implemnteze proiectele bune sau rele dupa cum se vede ale lui necula. cum e ceva nasol despre usr si primar, cum apar astia ca tine, hastag minte scurta, sa bage placa cu peeeeseeeedeeeee…nu bre useristule, nu psd e la primarie si nu psd isi bate joc de oras…isi bat joc astia de la usr in frunte cu nimeni ala . ce ramane bun dupa astia? curcubeul de pe blocuri? rezerva de apa? pistele astea facute in bataie de joc ca si pasarela? mizeria din oras? teama firmelor de a investi in oras? doarele penale de prin primarie? dupa un mandat jumate sa spui ca psd e de vina denota nivelul usrismului…la fel ca si alta catastrofa de la sectorul 1, colega de usersim, clotilda…acelasi stil, aceeasi mizerie, aceleasi dosare penale, aceeasi sobolani pe strada, aceleasi proiecte ingropate sau facute in bataie de joc, aceleasi usersime…si nu, clotilda nu e de la peeeeeesseeeedeeeeee. daca nu exista psd, voi nu aveati ce comenta. ca de facut oricum nu sunteti in stare…decat sa il faceti #orasesuat
alin a zis
domnu dinu, aici era vorba de implementarea proiectului, care tine fix de actuala primarie usr. ca de la primarul usr dupa un mandat si jumatate nu avem nimic nou, nu mai spui. ca a bulit proiectele ramase de la necula nu mai spui si ca a pierdut primaria usr fondurile pt aceste proiecte pt ca nu a fost in stare sa le implementeze corect sau la timp si a imprumutat bani pe care ii platesc prostii care au votat distrugerea userista si nu pesedista.ca orasul e mult mai rau decat era cu necula nu mai spui. ca dosare penale ca acum nu au fost nici la psd. ca apa tot nu avem si nu din vina psd ci a usr. macar necula a vut minte si intentie sa faca proiecte cum a crezut el. asta nu e in stare nici sa le termine si mai rau am ajuns unde suntem cu orasul asta. in eroare sunt doar astia ca tine, astia care sustin o catastrofa ca asta pt oras. nu aveti in cat decat placa cu psd. usr ne distruge orasul, nu psd.
Strop de bucurie a zis
Da Monalisa , va fi o atracție.E ca marele Zid.Vii și bagi la piciorul strâmb un bilețel cu o dorință, apoi te rogi la Sfântul Ban Ciordit și vei câștiga la Loto.
Vreau modernizare REALA a zis
Luci, au facut inspectorii din Primarie? Ce au urmatir pe toaata durata desfasurarii acestei constructii INUTILE? Tu chiar nu observi cati incompetenti ai in scaunele alea din Primarie? Chiar nu vrei sa faci cu adevarat curatenie acolo ca dupa sa se vada si rezultate BUNE pentru Bacau?
Cate proiecte esuate, intarziate, pierdute din finantantari europene are Bacaul in mandatul tau?
Cat mai continui cu aroganta de a tine langa tine consilieri care te consiliaza PROST?
Unde esti Iuliana a zis
Iar o apara Iuliana Niculescu din primarie sa comenteze ca sa dewla niste limbi sefului ca doar asa stie ea sa faca proiecte ca acela de la Parcul Acvatic de la Insula
GOGU MOLDOVEANU a zis
O hidosenie mai hidoasa decat ceasul liberal din sensul giratoriu de pe B-dul Unirii!!!!!!!!!!
Vasile a zis
Gogu, du te si locuieste in pestera, cum ideile tale nu depaseam comuna primitiva
Vasilică a zis
Nu uitați roata se întoarce , acest proiect este avizat si votat de pe vremea tovarășului Necula . Da da este cel care a contestat proiectul de la Insula iar acum ia venit lui rândul . Așa se întâmplă când se pricep să care geanta și apoi ajung in poziții cheie din care dau hotărâri peste specialiști.
Gepeto chat a zis
Dupa forma stramba a intregii pasarele, pare clar un simbol local. Asa va si ramane, simbol: coloana vertebrala stramba. Pasarela nevertebrata. Cum sunt multe lucruri si fiinte in acest oras… fara coloana!
gica a zis
asa usrism, asa primar, asa lucari si asa oras
Silviu a zis
Chiar nu exista nicio posibilitate ca cei care sunt responsabili de acest dezastru sa plateasca moral si material pentru toate aceste proiecte cu termene ratate si cu bani pierduti sau care vor trebui dati inapoi? Nu este in Bacau niciun avocat dispus sa faca aceste demersuri pro bono, pentru ca bacauanii sa-si recapete demnitatea de cetateni europeni?
Expertinorice a zis
Oricâte rele s-ar spune despre acest oraș, da, bacovian, gri și cvasi-mort (băcăuanii nevotanți precum și cei care au votat altceva decât tefeliștii NU au nici o vină !), humorul local este (și sper să rămână) la cel mai înalt nivel.
Jefuiți pe față de o gașcă de incompetenți condusă de șoferul Dusterului de weekend, atât ne mai rămâne: umorul și miștoul pe care îl fac cei care tranzitează orașul: pasarela, insula, parcările plutitoare, pistele de trotinete. În fine, să nu uităm Parcul.
Cristi a zis
Sper sa nu cada peste masini. In rest asa ramane.
In valuri a zis
Oricine vine dinspre Tic-Tac, daca se uita atent la pod va vedea ca sustinerea podului e in valuri pe partea dinspre pilonul de sustinere din vale (nu cel din Parc) – pilonul pe care s-a filmat Vizitiul inainte de retragerea schelelor