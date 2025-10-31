DOCUMENT: Pericol iminent! Expertiza pentru podul de la Narcisa este finalizată. Ce măsuri propun inginerii

Firma contractată de Primăria Bacău pentru a efectua o nouă expertiză la podul de la Narcisa a finalizat documentul. Acesta arată care ar fi fost problemele și mai ales ce măsuri trebuie să ia Primăria pentru a pune în siguranță pasarela, după care să o reabiliteze.

Primăria Bacău a pus la dispoziția Ziarului de Bacău documentul, pe care îl vom reda integral la finalul materialului.

De reținut este că inginerii de la firma Pod-Proiect SRl din Iași au identificat problemele care au dus la prăbușirea parapetului. În expertiză aceștia susțin că: „Referitor la modul de asigurare a conditiilor de efectuare a lucrărilor de întretinere si reparatii si a conditiilor de exploatare se semnaleaza neasigurarea scurgerii apelor pluviale de pe pasaj, stagnarea apei pe pod, existenta unor straturi suplimentare a imbrăcămintit pe pod, rezemarea incorecta a elementelor prefabricate de beton armat pe grinda parapetului”

De asemenea, inginerii susțin că lucrările de întreținere practic nu au fost executate deloc. „Se apreciază că peste 90% din lucrările de întreținere curentă nu au fost executate”.

Pericol iminent!

Conform expertizei efectuate de firma Pod-Proiect, pasarela de la Letea prezintă un pericol iminent, iar Primăria trebuie să ia măsuri urgente pentru a o pune în siguranță. Ce sugerează specialiștii e că Primăria trebuie să asigure o echipă de intervenție permanent la pod.

„Există un pericol iminent și permanent de prăbușire a parapetului pietonal pe toată lungimea suprastructurii pasajului, de pe ambele laturi ale pasajului. Se impune ca Primăria Municipiului Bacău să înființeze și să funcționeze permanent, zi și noapte, a unei echipe de intervenție în regim de urgență, capabilă să intervină în amplasamentul pasajului Letea„, mai spun inginerii.

Expertiza integrală:

Primarul Viziteu, prima ieșire publică după prăbușirea parapeților

După finalizarea expertizei, primarul Lucian Stanciu-Viziteu a transmis care sunt pașii pe care îi va urma Primăria Bacău până la reabilitarea pasarelei. Este prima sa ieșire publică după evenimentul de acum 10 zile.