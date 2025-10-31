DOCUMENT: Pericol iminent! Expertiza pentru podul de la Narcisa este finalizată. Ce măsuri propun inginerii

Firma contractată de Primăria Bacău pentru a efectua o nouă expertiză la podul de la Narcisa a finalizat documentul. Acesta arată care ar fi fost problemele și mai ales ce măsuri trebuie să ia Primăria pentru a pune în siguranță pasarela, după care să o reabiliteze.
Primăria Bacău a pus la dispoziția Ziarului de Bacău documentul, pe care îl vom reda integral la finalul materialului.
De reținut este că inginerii de la firma Pod-Proiect SRl din Iași au identificat problemele care au dus la prăbușirea parapetului. În expertiză aceștia susțin că: „Referitor la modul de asigurare a conditiilor de efectuare a lucrărilor de întretinere si reparatii si a conditiilor de exploatare se semnaleaza neasigurarea scurgerii apelor pluviale de pe pasaj, stagnarea apei pe pod, existenta unor straturi suplimentare a imbrăcămintit pe pod, rezemarea incorecta a elementelor prefabricate de beton armat pe grinda parapetului”
De asemenea, inginerii susțin că lucrările de întreținere practic nu au fost executate deloc. „Se apreciază că peste 90% din lucrările de întreținere curentă nu au fost executate”.
Pericol iminent!
Conform expertizei efectuate de firma Pod-Proiect, pasarela de la Letea prezintă un pericol iminent, iar Primăria trebuie să ia măsuri urgente pentru a o pune în siguranță. Ce sugerează specialiștii e că Primăria trebuie să asigure o echipă de intervenție permanent la pod.
„Există un pericol iminent și permanent de prăbușire a parapetului pietonal pe toată lungimea suprastructurii pasajului, de pe ambele laturi ale pasajului. Se impune ca Primăria Municipiului Bacău să înființeze și să funcționeze permanent, zi și noapte, a unei echipe de intervenție în regim de urgență, capabilă să intervină în amplasamentul pasajului Letea„, mai spun inginerii.
Expertiza integrală:
Primarul Viziteu, prima ieșire publică după prăbușirea parapeților
După finalizarea expertizei, primarul Lucian Stanciu-Viziteu a transmis care sunt pașii pe care îi va urma Primăria Bacău până la reabilitarea pasarelei. Este prima sa ieșire publică după evenimentul de acum 10 zile.
„Urmează să instalăm pe pod parapeți de beton și să restrângem circulația mașinilor de la patru, la două benzi. Pentru acest lucru, am lucrat cu colegii din primărie la documentația necesară pentru a achiziționa acești parapeți. În paralel, trebuie să facem și o semnalizare temporară.
Al doilea pas este să îndepărtăm stâlpii de iluminat public. Greutatea lor ar putea angrena prăbușirea parapeților.
Urmează secționarea liselor de la parapetul metalic existent și îndepărtarea elementelor prefabricate de beton pe toată lungimea podului. Pentru acest lucru, vom contracta o firmă specializată care să facă această lucrare. Am contactat deja societăți care au mai făcut astfel de lucrări, în încercarea de a grăbi procesul și am lucrat documentele.
După ce vom îndepărta parapeții și balustrada de pe ambele părți ale podului, putem redeschide circulația sub pod, în siguranță pentru traficul auto.
Toate cele menționate mai sus sunt doar lucrările de primă urgență. Ele sunt necesare pentru a ne asigura că nu punem în pericol șoferii, pietonii care locuiesc în zonă și circulația trenurilor.
Expertul ne va livra în cursul lunii viitoare și actualizarea expertizei tehnice, care ne va spune exact ce fel de lucrări sunt necesare la pod pentru reabilitarea sa și prelungirea duratei de viață”,a postat astăzi primarul Bacăului.
Comentarii
Cetățean al urbei a zis
Exista la nivelul uat o echipa de intervenție coordonată de directorul Enache. Deci se poate