Documentar despre dragostea lui Yuguo Yin, un adolescent chinez, pentru Bacău. Filmul are premiera la Sheffield DocFest 2022

„Bucurii și dureri ale tânărului Yugo”, un documentar despre povestea de dragoste a unui adolescent chinez și orașul Bacău, va avea premiera pe 26 iunie la Sheffield DocFest 2022. Yin Yuguo, un chinez îndrăgostit de România, student la Universitatea „Vasile Alecsandri”, şi-a pierdut viaţa în gara din Roman, după ce a sărit din tren. În ziua în care ar fi împlinit 17 ani, pe 15 martie 2019, tânărul a fost declarat cetățean de onoare al municipiului Bacău.

Un documentar Netflix produs de Vernon Films, scris și regizat de Ilinca Călugăreanu (Chuck Norris împotriva comunismuluiSi O poveste despre polițiști și hoți) și producția Mara Adina (Chuck Norris împotriva comunismului: o poveste despre polițiști și hoți).

Aruncă o privire asupra poveștii lui Yugo, în vârstă de 16 ani, care, în căutarea apartenenței, își urmărește cele mai nebunești vise în orașul Bacău. Aproape stăpânind limba română, îl citește pe de rost pe poetul național, Mihai Imenscu și participă la ceremonii publice învelite în steagul României, devenit cunoscut în toată țara. „Pe măsură ce oamenii se văd prin ochii lui Yuju, inimile lor sunt deschise la frumusețea lumii din jurul lor și la cultura pe care aproape au uitat-o.”

„Este atât de grozav să pot împărtăși lumii povestea inspiratoare a lui Yuguo și să încep călătoria filmului la Sheffield DocFest, un festival care a ocupat întotdeauna un loc special în inima mea!” a spus directorul Ilinca Călugăreanu.

Primul documentar al lui Ilinka Kalogorino, Chuck Norris împotriva comunismului A avut premiera la Sundance 2015 și a continuat să apară în cinematografe și festivaluri din întreaga lume. Al doilea ei lungmetraj documentar, Povestea polițiștilor și a hoților A avut premiera în competiție la Doc NYC, 2020 și este acum în cinematografele din Statele Unite. Include credite VHS vs comunism (2014, New York Times Op-Docs) și Erica: Făcut de om (2017, Guardian Documentares). Este absolventă a talentelor Berlinale (2017), Bursa de accelerare a laboratorului de pui și ouă 2018, Institutul Sundance 2018 | 2019 National Geographic Fellow și director al Sundance Sound and Music Awards. (sursa)